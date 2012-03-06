Yerli uçak Mercedes'ten ucuz olacak

T24 - Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım, üretilecek uçağın motorunun ve yazılımının yerli olacağını söyledi. Denize inen versiyonlarının da üretileceği uçakların ismi anketle belirlenecek.

Yerli otomobil kadar kamuoyunda yer bulmasa da Türkiye'nin önemli projelerden biri de yerli uçak. İlk yerli uçağın 2014'te havada olması hedefleniyor.

Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım, yürütülen çalışmalarla ilgili son durumu CNBC-e yayınında anlattı.

2011 yılında yerli uçağın üretilmesi için çalışmaya başladıklarını hatırlatan Yıldırım şunları söyledi: "İlk yerli uçağın yerlilik oranı yüzde 90'ın üzerinde olacak. Motoru Türkiye'de üreten iki kuruluş var. Onlarla işbirliği halindeyiz. Motorumuzu üretecekler. Bu teknoloji Türkiye'de var. Yazılım konusunda da THK Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisleriyle birlikte, yazılım firmalarıyla birlikte yapacağız. Kendi yapacağımız, kendi mühendislerimizle yapacağımız uçağımızı da 2014'te göreceğiz.



İlk uçak 4 kişilik olacak



Bu yılın sonu veya 2013'ün ilk yarısında uçak test uçuşlarına başlayacak. Üretilecek ilk uçak 4 kişilik olacak. Tüm havaalanlarına gidebilecek. Üreteceğimiz 4 kişilik uçakların ikinci versiyonu olarak denize ve göle inip kalkan uçaklar üreteceğiz."



Uçağa rahat müşteri buluruz



THK'nın beş yıl içinde 100 tane uçağa ihtiyacı olacağına dikkat çeken Yıldırım, "Biz inanıyoruz ki Balkanlar'da Akdeniz'de çok ihtiyaç olacak. Yerli uçağa civar ülkelerden talep gelecektir. Uçağın pazarlanmasıyla ilgili sorun yaşamayacağız; rahatlıkla müşteri buluruz" dedi.



İsmi için anket yapılacak



Yıldırım, uçağın ismiyle ilgili bir anket yapacaklarını ve ona göre karar vereceklerini söyledi.

"Üretilecek uçak bir Mercedes'ten daha ucuz olacak" diyen Yıldırım, "Bunun devamı da gelecek. Bu tip uçakların çok yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Model geliştirmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Uzay mekiğinde ABD modeli



Uzay mekiğindeki 2023 hedefi hakkında da bilgi veren Yıldırım, "Biz Amerikan modelini takip edeceğiz. Önümüzde 11 yıl var. Uçak üretimiyle ilgili çalışmanın yanında bu konuyla ilgili de çalışma başlattık. İmkanları kullanarak bu konuda da çalışmaları yüreteceğiz. İnanıyorum 2023'te Türkiye uzaya gidecek" dedi.