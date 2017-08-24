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Yerli turistten 1,5 milyar dolar gelir hedefleniyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla iç turizmde 1,5 milyon tatilci hareketi olacağını belirterek, 1,5 milyar dolar gelir elde edilmesini beklediklerini söyledi

24 Ağustos 2017 14:50

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla iç turizmde 1,5 milyon tatilci hareketi olacağını belirterek, 1,5 milyar dolar gelir elde edilmesini beklediklerini söyledi.
24\'üncü Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali\'nin açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yaymanı, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin turizm sektörü açısından çok önemli olduğunu söyledi. 2016 yılının Türk turizmi acısından kötü geçtiğini belirten Yayman, turizmcilerin geçen senenin yaralarını sarmaya çalıştığını, hükümetin de bu konuda yaptığı çalışmalarla destek verdiğini kaydetti. Geçen yıl yaşanan olumsuz olayları hatırlamak bile istemediklerini anlan Yayman, \"Bu sene rakamlar çok iyi. 2014 yılı rakamları henüz yakalanmasa bile geçen yılın çok üstünde turist sayısı var. Özellikle Rusya\'dan ciddi bir akış var. Şu an geçen yılın yaralarını sarıyoruz. Gelecek sene çok dahi iyi olacak\" diye konuştu.
Kurban Bayramı dolayısıyla otellerin dolu olacağını da aktaran Hüseyin Yayman, tatilin 10 güne çıkarılması dolayısıyla iç turizmde 1,5 milyon tatilci hareketliliği öngördüklerini, 1,5 milyar dolar gelir elde edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.
Antalya\'da turizm çeşitliliği için yapılan çalışmalara değinen Yayman, Hindistan\'la ilgili düğün turizmi konusunda önemli teşebbüslerde bulunulduğunu, Çin\'den de turist getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
TURİZM ŞURASI TOPLANACAK
Turizmde ürün ve pazar çeşitliliğinin önemine vurgu yapan Hüseyin Yayman, \"Antalya sadece deniz, kum, güneş üçlemesinden ibaret değil. Kültür turizmi için de çalışmalar yapıyoruz. Turizmi çeşitlendirmek ve 12 aya yayma hedefindeyiz. Yine bölgesel tatil modeli üzerinde duruyoruz. Sadece Rusya, Almanya değil, aynı zamanda Hindistan, Çin ve Arap turistleri de Türkiye\'ye getirmeyi önemsiyoruz. Kasım ayı içerisinde Ankara\'da turizm şurası yapacağız. Bakanımızın başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla şurada bu sorunların hepsini ele alacağız\" diye konuştu.

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