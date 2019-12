-YERLİ SİNEMA SEKTÖRÜ REKORA KOŞUYOR İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - Son yıllarda başarılı yapımların ardı ardına gelmesiyle Türk sinemasına yönelen seyirci, yapımcıların da yüzünü güldürdü. Geçen yılı 22 milyonu aşkın seyirci ve 190 milyon 402 bin lira hasılatla kapatan, bu yılın ilk 6 ayında 13 milyon 582 bin seyirci ve 119 milyon 704 bin 680 lira hasılat elde eden Türk sinema sektöründe yıl sonuna kadar vizyona girecek 25 filmle gişe ve hasılat rekorlarının kırılması bekleniyor. A.A muhabirinin Box Office Türkiye'den derlediği bilgiye göre, bir dönem özellikle Hollywood yapımlarının yoğun şekilde izleyici çektiği Türkiye'de, son yıllarda yerli filme yapılan yatırımlar, yapımcıların umutlarını boşa çıkarmadı. Her geçen yıl başarılı yerli yapımların ardı ardına vizyona girmesi, uluslararası yarışmalardan ödülle dönen filmlerin sayısının artması, Türk seyircisinin rotasını da yerli yapımlara çevirdi. Türkiye'de 2005 yılında vizyona giren 29 yerli filmi 11 milyon 457 bin 34 kişi izlerken, bu yılın ilk 6 ayında vizyona giren 45 Türk filmini seyretmek için 13 milyon 582 bin 764 kişi sinemaya gitti. İzleyici ve vizyona giren film sayısının artmasına paralel olarak elde edilen hasılat da her geçen yıl artış gösterdi. 2005 yılında 72 milyon 790 bin lira olan hasılat, bu yıl 119 milyon 704 bin 680 liraya yükseldi. Türkiye'de 2006 yılında 34, 2007 yılında 43, 2008 yılında 51, ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında 70, 2010 yılında 66 ve 2011 yılının ilk 6 ayında 45 Türk filmi vizyona girdi. Geçen yıl Türkiye'de toplam seyirci sayısı son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak, 41 milyon 534 bin 79 olarak kaydedilirken, bunların yarıdan fazlası Türk filmlerine gitmeyi tercih etti. Geçen yıl 22 milyon 185 bin 739 kişi sinemaya yerli yapımları izlemek için gitti. Bu yıl ise 22 milyon 946 bin 735 sinema seyircisinden 13 milyon 582 bini 764'ü Türk filmlerini izlemeyi tercih etti. Yıl sonuna kadar vizyona girmesi beklenen 25 yeni filmle gişe ve hasılat rakamlarında rekor kırılması bekleniyor. Gişe hasılatı açısından da altın yıllarını yaşayan Türk sinemasının hasılatı 2005 yılında 72 milyon 790 bin 20 lira, 2006 yılında 119 milyon 266 bin 916 lira, 2007 yılında 88 milyon 206 bin 505 lira, 2008 yılında 171 milyon 186 bin 425 lira, 2009'da 147 milyon 755 bin 564 lira, 2010 yılında 190 milyon 402 bin 346 lira oldu. -YIL İÇİNDE EN ÇOK İZLENEN YİNE BİR TÜRK FİLMİ OLDU- Bu yıl içinde vizyona giren yerli ve yabancı toplam 282 filmi toplam 22 milyon 946 bin 735 kişi izlerken, yıl içinde en çok izlenen yapım da yine bir Türk filmi oldu. Sinemalarda 7 Ocakta gösterime giren, başrollerini Demet Akbağ ve Ata Demirer'in paylaştığı yönetmen Hakan Algül'ün devam filmi ''Eyyvah Eyvah 2''yi vizyonda kaldığı 25 hafta 3 günde toplam 3 milyon 931 bin 443 kişi izlerken, film 36 milyon 572 bin 22 lira hasılat elde etti. Hasılat ve izleyici sayısı açısından ''Eyyvah Eyvah 2'' adlı filmi 21 milyon 844 bin 318 TL ile ''Aşk Tesadüfleri Sever, ''17 milyon 272 bin 73 lira ile ''Kurtlar Vadisi: Filistin'' izledi. -''RECEP İVEDİK'' SERİSİ HASILAT ŞAMPİYONU- Şahan Gökbakar'ın ''Recep İvedik'' karakterinin maceralarını anlattığı 3 filmden oluşan seri ise tüm zamanların en çok izlenen ve en çok hasılat yapan Türk filmi olarak tarihteki yerini aldı. Vizyonda kaldığı süre boyunca ''Recep İvedik 1''i 3 milyon 325 bin 842 kişi, ''Recep İvedik 2''yi 4 milyon 333 bin 116 kişi ve ''Recep İvedik 3''ü 4 milyon 301 bin 641 kişi olmak üzere toplamda 11 milyon 960 bin 599 kişi izledi. ''Recep İvedik 1'' 28 milyon 710 bin 632 lira, ''Recep İvedik 2'' 33 milyon 493 bin 187 lira ve ''Recep İvedik 3'' 30 milyon 172 bin 270 lira olmak üzere toplam 92 milyon 376 bin 89 lira hasılat elde etti. ''Recep İvedik'' serisini Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğuna oturduğu 3 film izledi. ''New York'ta Beş Minare'' adlı filmi 3 milyon 474 bin 459 kişi, ''Güneşi Gördüm'' adlı filmi 2 milyon 491 bin 313 kişi ve ''Beyaz Melek'' adlı filmi 2 milyon 32 bin 410 kişi olmak üzere toplamda 7 milyon 988 bin 182 kişi izlerken, toplam hasılat 65 milyon 342 bin 984 oldu. Mahsun Kırmızıgül'ün filmlerinin ardından sinemaya en fazla izleyici çeken filmler ise televizyon dizisinin devamı niteliğinde çekilen ''Kurtlar Vadisi'' serisi oldu. ''Kurtlar Vadisi: Filistin'' adlı filmi 2 milyon 24 bin 383 kişi, ''Kurtlar Vadisi: Gladio'' adlı filmi 876 bin 810 ve ''Kurtlar Vadisi: Irak'' adlı filmi 4 milyon 256 bin 567 kişi olmak üzere toplam 7 milyon 157 bin 760 kişi izledi. 3 filmden toplam 51 milyon 619 bin 819 lira hasılat elde edildi.