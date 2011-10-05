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Ekonomi

Yerli rüzgar türbini için çok gizli çalışma

Sabancı Üniversitesi, TÜBİTAK, TAI, İTÜ, İstanbul Ulaşım AŞ’nin 2.5 yıldır gizli bir çalışma ile yerli rüzgar türbini üretme çalışmaları

05 Ekim 2011 03:00

T24 - Sabancı Üniversitesi, TÜBİTAK, TAI, İTÜ ve İstanbul Ulaşım A.Ş.’nin 2.5 yıldır gizli yürütülen bir proje ile yerli rüzgar türbini üretimi konusunda çalışma yaptığı ve 0.5 MW’lik türbinin çalıştırmaya hazır olduğu belirtildi. MİLRES adı verilen proje ile 2.5 MW’lik dev türbinler yapılması planlanıyor.





CNBC Bussines’ın haberine göre son yıllarda ABD, Avrupa Birliği ve Çin’in büyük yatırımlar yaptığı rüzgar elektrik santralleri konusunda Türkiye tarihi bir adım attı. 2,5 yıldır gizlilikle sürdürülen hazırlıktan sonra Temmuz ayında onaylanan 50 milyon liralık dev bütçeyle tamamen yerli rüzgar türbini üretimi başladı. 121 akademisyenden oluşan dev bir kadroyla tasarım ve teknoloji geliştirme çalışmalarını yürüten ekip, önümüzdeki yılın sonunda 500 kilovat gücündeki ilk Milli Rüzgar Enerji Sistemi’ni (MİLRES) çalıştırmayı planlıyor.


2014 yılında da 2 bin 500 kilovatlık büyük model bitirilecek. Bütçesiyle savunma projeleri dışında, Cumhuriyet tarihinin en büyük araştırma geliştirme projesi olan MİLRES’in Türkiye ekonomisine beş yıl içinde otomotiv sanayii kadar katkı sağlaması hedefleniyor. 2023 yılına kadar 20 bin megavat rüzgar enerjisi üretmek için 30 milyar doları rüzgar türbinlerine yatıracak Türkiye, bunun en azından 7.5 milyar dolarını kendi imkanlarıyla sağlamayı planlıyor. Kalanının ise yabancı markalarca karşılanacağı düşünülüyor.


Bu organizasyonda, Enerji Bakanlığı’nın başkanlığında Sabancı Üniversitesi, TÜBİTAK, TAI, İTÜ, İstanbul Ulaşım AŞ. görev alıyor. Üretimin tamamı yerel sanayicilere yaptırılacak. Böylelikle yerel rüzgar türbini yan sanayiinin temelleri atılmış olacak. Bunun haricinde, Sabancı Üniversitesi, araştırma geliştirme dışında sanayiyle işbirliği oluşturmak için Rüzgar Enerjisi Teknoloji Platformu (RETEP) adıyla sivil bir girişimi de başlatmış durumda.



Türkiye’nin rüzgarı var


Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye’nin aslında yenilenebilir enerji alanında büyük fırsatları bulunuyor. Türkiye’nin çıkarılan rüzgar haritası İngiltere’den sonra en kuvvetli rüzgarların Türkiye’de olduğunu gösteriyor. Ancak ne yazık ki Türkiye çok uzun yıllar rüzgar enerjisi üretiminin dışında kaldı ve halen rüzgardan üretilen elektriğin gücü 600 MW seviyelerinde bulunuyor.


Oysa dünya çok uzun süredir rüzgara yatırım yapıyor. Çin geçen yıl 16 bin 500 megavatlık dev yatırımıyla ABD’yi geçerek rüzgar enerjisinde dünyanın en güçlü ülkesi haline geldi. Bu iki ülkeyi Almanya ve İspanya takip ediyor. Çin 2020 yılında rüzgar kapasitesini 100 bin megavata çıkarmayı planlarken, Avrupa Birliği ise bu rakamı 213 bin megavat olarak açıklıyor. Yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları arasında gösterilen rüzgara, dünyada da ilgi ve yatırım hızla artıyor.


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