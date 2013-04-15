Yerli pirincin fiyatı yüzde 30 arttı

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı İbrahim Yetkin, son günlerde yaşanan GDO'lu pirinç tartışmalarına ilişkin yerli pirinç fiyatının 1 haftada yüzde 30 arttığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) rakamlarına göre, 2012 yılında Türkiye'deki pirinç üretiminin 528 bin ton, tüketiminin ise 600 bin ton olduğunu bildiren Yetkin, "Sektör içinden aldığımız bilgilere göre ise 2012 pirinç üretimi 450 bin ton, tüketim ise 700 bin tondur. Piyasadaki 50 ila 100 bin ton arasındaki stok da dikkate alındığı takdirde her halükarda ülkemizde pirinç açığı olduğu ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.

İbrahim Yetkin, pirinç açığının çok kolay kapatılacağını belirterek, "Pirinç üretim alanlarımızın genişliği düşünüldüğünde, destekleme yoluyla tüketimin tamamen karşılanması çok kolaydır ama maalesef bu şekilde olmamaktadır. Yabancı pirincin ithal edilmesinin önemli bir sebebi ithal pirincin yerli pirince göre daha ucuz olmasıdır. Yani ithal pirinç, fiyat yönünden daha cazip hale gelmektedir. Ancak son olaydan sonra ithal pirinçten kaçış olunca, yerli pirinç toptancıları fiyatlara 7 günde yüzde 30 zam yapmıştır. Bunun sonucunda da vatandaş pirinçten kaçtı ve satışlar en az yüzde 20 oranında daraldı. Aslında fiyatlar düşmesi gerekirken, piyasada bu ürünlerin stoklanması gibi bir eğilimin olduğunu görmekteyiz. Bir de 2013 yılının çeltik ekimi önümüzdeki ay yapılacak, yani yeni ürün 4-5 ay çıkmayacak. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde fiyat artışlarının daha yüksek olacağı, stok anlayışının gelişeceği çok açık" dedi.