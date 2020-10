CEO Karakaş: Yerli otonun bataryası yerli, motoru Alman Bosch'tan

Yedli oto TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını ziyaret eden Fatih Altaylı, pilin yerli olacağını, motorun ise "mecburen" Alman Bosch'tan alınacağını belirtti. CEO Gürcan Karakaş, 5 ayrı modelin üretileceğini belirterek şu bilgileri verdi:

“15 yıllık planlamamız hazır. C SUV ile başladık. C sedan hazır. C hatchback, B SUV ve C MPV gelecek. Şu anda ikisinin yani SUV ve sedanın prototipleri elimizde. Bunu gösterdik zaten. Erken safha prototipten öte bir ürün sunduk.”

Gürcan Karakaş, elektrikli araçların en önemli parçası olan ve daha önce yurtdışından alınacağı yönünde bilgiler paylaşılan bataryanın yerli olacağını da belirterek şöyle dedi:

"Batarya yerli olacak. Türkiye’de üretilecek. Bizim Gemlik’teki tesisin içinde olacak. Bataryayı, batarya peketini, batarya kontrol ünitesini, hepsini kendimiz üreteceğiz. Bu kadarını söyleyeyim.”

CEO Karakaş, yerli otonun motorunun ise Alman Bosch'tan alınacağını belirterek bunun sebeplerini şöylye açıkladı:

“Ölçek ekonomisi. Beni Bosch’dan motor almakla suçladınız. Beni suçlayın, kızın hatta sövün ama burada çalışan bunca arkadaşıma haksızlık etmeyin. Tek ricam budur. Motor konusu önemli. 400 kg batarya paketi ve bir ya da iki motor. Belki bazı modellerde daha da fazla. Burada bir toplamdan söz ediyoruz. Elektrik motoru, redüktörleri, bağlantıları. Bir bütün. Yapılabilir mi? Tabi iki yapılır. Ama Bosch bunu herkesten daha iyi yapıyor. Bizim üretim ölçeğimizde yapmaktansa almak daha iyi. Biz birkaç yüz binlik üretimlerle başlamıyoruz ki! Birkaç binle başlıyoruz. Yükselecek ama başlangıçta binli rakamlar. Bu motoru üretmenin mantığı yok. Almak her açıdan daha verimli. Ha, sayılar artar üretmek daha iyi olur o ayrı mesele. Ama her şeyi de açık açık konuşamayız zaten bugünden. Sonuçta bu bir iş, Ticari meseleler var. Bugün Bosch’tan almak daha mantıklı. “

Karakaş, yerli otonun kârının araç satışından değil veriden geleceğini belirterek, mobil hizmet gelirlerinin toplam gelirin yüzde 40’ını oluşturacağını vbelirtti. Karakaş, “Kârlılık üretim ve satıştan değil, nesnelerin internetinden gelecek. Otomobil alışverişinizin fatura ödemelerinizin, sağlık sisteminizin, günlük rutinlerinizin bir parçası olacak” dedi.