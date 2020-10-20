"Yerli otonun bataryası Çin'den, motoru Almanya'dan, şasisi İngiltere'den, tasarımı İtalya'dan"
20 Ekim 2020 13:47
Elektrikli yerli otomobil geliştiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) batarya üretimi için Çinli Farasis şirketiyle anlaşması yerlilik oranıyla ilgili tartışma doğurdu. Deneyimli otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, otomobilin parçalarını üretecek şirketler ve ülkeleri hakkında Twitter'da şu bilgiyi verdi:
"Elektrikli motor: Alman Bosch
Batarya: Çinli Farasis
Araç entegrasyonu (aktarma organları) : Alman EDAG