"Yerli otonun bataryası Çin'den, motoru Almanya'dan, şasisi İngiltere'den, tasarımı İtalya'dan"

Elektrikli yerli otomobil geliştiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) batarya üretimi için Çinli Farasis şirketiyle anlaşması yerlilik oranıyla ilgili tartışma doğurdu. Deneyimli otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, otomobilin parçalarını üretecek şirketler ve ülkeleri hakkında Twitter'da şu bilgiyi verdi:



"Elektrikli motor: Alman Bosch

Batarya: Çinli Farasis

Araç entegrasyonu (aktarma organları) : Alman EDAG

Şasi sistemleri: İngiliz Mira