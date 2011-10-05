-Yerli otomobili devlet yapacak değil İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, yerli otomobille ilgili, ''Bunu devlet yapacak değil. Bir potansiyele işaret ediyoruz ve bu potansiyelin yatırımcılar tarafından dikkate alınmasını istiyoruz. Biz de kendilerine gereken her türlü desteği vereceğimizi söylüyoruz'' dedi. Ergün, TÜSİAD YİK Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Nihat Ergün, ''Yerli otomobilin tanımı nedir'' sorusu üzerine ise yerli ürünle Türkiye'de üretilen ürünlerin kastedildiğini, parçalarının önemli bir bölümü Türkiye kaynaklı ürünlerin yerli ürün kategorisine girdiğini, Türkiye'nin otomobil üreten bir ülke olduğunu ve şu anda bazı otomobil markalarının yüzde 70'e varan parçalarının Türkiye'de üretildiğini söyledi. Türkiye'nin eksik olan şeyinin bir marka, tasarım olduğunun altını çizen Ergün, şöyle konuştu: ''Biz, bize ait markayı, modelleri ve tasarımı ortaya koymalıyız. Koyabilecek imkan ve kabiliyete sahibiz. Bunun için sermaye birikimimiz, müteşebbis gücümüz, genişleyen bir pazarımız var. 50 yıllık otomotiv tecrübemiz, çok güçlü yan sanayimiz var. Dünyanın birçok otomotiv şirketine tasarım yapan tasarımcılarımız da var. Bunu bir marka ve modele dönüştürmek için herşeye sahibiz. Bunu yapalım istiyoruz. Kuşkusuz bunun fabrikası Türkiye'de kurulacaktır. Parçalarının çok önemli bir bölümü zaten Türkiye'de yan sanayi tarafından üretilmektedir. Bazı parçalar teknolojik nedenlerle, bazı parçalar da rekabetçi fiyatlar olmadığı için belki başka ülkelerdeki yan sanayilerden tedarik edilebilecektir. Ama konseptin burada oluşturulması, markanın, tasarımların ve modellerin burada dizayn edilmesi ve bunun kendi yollarımızda, dünya yollarında yola çıkmasıdır mesele... Yoksa bazen konuşuluyor, 'cıvatasına varana kadar Türkiye'de üretilsin.' Böyle bir dünya yok. Ne otomobilde var, ne başka birşeyde var. Muhakkak surette dünya ile entegre bir ekonomik yapımız var. Nasıl bizim yan sanayimiz dünyanın değişik markalarına ürünler üretiyorlarsa, bugün BMW'nin çok önemli bazı parçaları Türkiye'de üretiliyor, Mercedes'e mal veren firmalarımız var, biz bir otomobil markası ürettiğimiz, ortaya koyduğumuz zaman bu markaya da mal veren dünyanın başka yerlerinden yan sanayi firmaları olacaktır. Onlarla entegre olacaktır. Yapmadığımız şeyi yapalım diyoruz. Un var, şeker var, yağ var. Helva yok.'' Bakan Ergün, başka bir soru üzerine de ''Bunu devlet yapacak değil. Biz bir konuya işaret ediyoruz. Bir potansiyele işaret ediyoruz ve bu potansiyelin yatırımcılar tarafından dikkate alınmasını istiyoruz. Biz de kendilerine gereken her türlü desteği vereceğimizi söylüyoruz'' dedi.