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Ekonomi

Yerli otomobilde ilk 'babayiğit' Albayrak Grubu

Başbakan Tayyip Erdoğan, yaptığı yerli otomobil çağrısında, 'Elbet bu işe soyunacak bir babayiğit

29 Eylül 2011 03:00

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, yaptığı yerli otomobil çağrısında, "Elbet bu işe soyunacak bir babayiğit çıkacak" demişti. Erdoğan'ın bu çağrısına Albayrak Grubu bünyesinde yer alan TÜMOSAN'dan yanıt geldi. İlk yerli otomobil için düğmeye basıldı.

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye'nin yerli traktör üreticisi TÜMOSAN, Türkiye'nin ilk yerli otomobilini üretmek için çalışmalarını hızlandırdı. Albayrak Grubu bünyesinde yer alan TÜMOSAN Traktör ve Motor Fabrikası'nın, üniversitelerle ortak çalışma ile üreteceği ve 3-4 farklı modelde yapılacak ilk yerli otomobili, dünya markaları ile rekabet edebilecek kalitede olacak.

Yerli otomobil üretimi konusunda bugüne kadar yeterli irade ortaya konulmadığını ve dışa bağımlı bir sanayi haline geldiğini belirten Ahmet Albayrak, bugün ise Başbakan Erdoğan'ın desteği, güçlü otomobil yan sanayii, üniversitelerin iştahlı çalışma arzusu ve güçlenen yatırım profili sayesinde yerli motor üretimi konusundaki engellerin aşıldığını kaydetti. Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "TÜMOSAN'I aldığımızda yeni bir traktör model için İtalya ve uluslararası pazarlarda bunun maliyetinin 5-6 milyon avro tutacağı ve süresinin de 3-4 yıl alacağını öğrendik. Türkiye'de yürüttüğümüz çalışmaya göreyse, üniversitelerin verdiği önemli destek ile yeni traktör modelini 1 milyon avroya, üstelik 9 ay gibi bir sürede tamamladık. Bunu yerli beyin gücü ve kaliteli motor sanayiimiz sayesinde başardık. Şimdi aynı başarıyı otomobilde de sağlayabiliriz. Tüm imkanlarımız mevcut. Hükümetin bu konuda yatırımcıya sağlayacak desteği ile birlikte yerli otomobil motorumuzu da kısa sürede üreteceğiz."


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