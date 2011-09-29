-Yerli otomobil raparu fizibilite çalışması değil İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Kudret Önen, bugün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'e sundukları raporla ilgili, Türkiye'nin otomotiv sanayinde ciddi stratejik görüşleri içermesi nedeniyle bu aşamada bakanlıkla aralarında kalması gerektiğini, raporun fizibilite değil temel verileri belirleme çalışması olduğunu söyledi. Kudret Önen, fizibilite değil, temel verileri belirleme üzerine çalıştıklarını ve OSD'nin yerli otomobil ve yerli marka konusundaki çalışmalarının bir fizibilite olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Kudret Önen, ''OSD'nin yerli otomobil ve yerli marka konusundaki çalışmalarını bir fizibilite olarak değil, hedefe ulaşmak için gerekli temel verileri belirlemek ve bunda sonraki adımları tespit edilmesi şeklinde özetleyebiliriz'' dedi. Kudret Önen, ''Görüşlerimiz hazırlanırken, tüm üyelerimiz bütün konularda rekabet öncesi işbirliği anlayışı içinde kendi şirketlerinin durumundan bağımsız olarak ülkemizde bu işin nasıl yapılabileceğine dair uzman görüşlerini değerlendirmişlerdir'' dedi. OSD çalışmasının küresel rekabete sahip yerli marka bir otomobilin geliştirilmesinden tasarımdan pazarlama ve satışa kadar tüm süreçleri değerlendiren bir başlangıç olduğunu anlatan Kudret Önen, hazırlanan çalışmanın ''Teknik, Satış/Pazarlama ve Değerlendirme/Öneriler'' olmak üzere üç ana kısımdan oluştuğuna ve Satış/Pazarlama bölümünün Roland Berger firmasının katkıları ile hazırlandığına dikkati çekti. Önen, raporda tasarım, geliştirme ve üretim ile pazarlama ve satış konularında temel görüşlerin ortaya konduğunu belirterek, ''Sizlerin de takdir edeceği gibi raporun, ülkemizin ileriye dönük olarak otomotiv sanayinde ciddi stratejik görüşleri içermesi sebebi nedeniyle bu aşamada Bakanlığımız ile OSD arasında kalması gerektiğine inanıyoruz.''