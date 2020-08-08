Yerli otomobil projesinin maliyeti 8 ayda 700 milyon dolar arttı

2022 sonunda üretilmesi hedeflenen yerli otomobil projesinin yatırım maliyeti 8 ay önce 22 milyar TL olarak açıklanmış, bu da 3.7 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Bugün rakam 3 milyar dolara geriledi. TOGG CEO'su Karakaş, 22 milyar TL'nin revize edilmeyeceğini söyledi.

Sözcü gazetesinden Emre Özpeynirci'nin haberine göre; TOGG CEO'su Gürcan Karakaş son gelişmeler ışığında online basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TOGG için şu ana kadar 700 milyon liranın üzerinde Ar-Ge yatırımı yapıldı. İşte bu noktada merak edilen, TOGG'un bu yatırım tutarını revize edip etmeyeceğiydi.

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Çünkü projenin hayata geçirilmesi için küresel şirketlerle (EDAG, Bosch, Pininfarina) işbirliği yapılması, ödemelerin döviz şeklinde olacağını gösteriyor. Ayrıca kurulacak fabrikanın içinde yer alacak çoğu üretim ekipmanı ve teçhizat (bantlar, boyahane, kalıp vs…) ithal gelecek, yani döviz gerekecek.

Proje 15 yıllık, dalgalanmalardan etkilenmeyecek

Bu noktada Gürcan Karakaş, herhangi bir revizenin olmayacağını belirterek, projenin 15 yıllık olduğunu ve bu tip dalgalanmalardan etkilenmeyeceğini söyledi. Fabrika yatırımının ne kadar olacağı ve finansmanının nereden sağlanacağına ilişkin soruya ise Karakaş, "Fabrika yatırımı 22 milyar TL'lik toplam yatırımın içinde. Finansmanın bir kısmı ortaklardan bir kısmı dışarıdan bir kısmı da devletin sağladığı teşviklerle karşılanacak" cevabını vermekle yetindi.

Erdoğan, "Devletimizin hazinesi yeter" demişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Temmuz'da Bursa'daki temel atma töreninde, "Öyle veya böyle bu işi bitireceğiz. Ölmek var, dönmek yok. Devletimizin hazinesi, maliyesi bu işi bitirmeye yeter" demişti.

27 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen ilk tanıtımda projenin yatırım maliyetinin 22 milyar TL olduğu, ortakların ise 3.5 milyar TL sermaye koyacağı açıklanmıştı. O günkü kurla 3,7 milyar doların üzerinde olan toplam yatırım tutarı bugün geldiğimiz noktada dolar bazında 3 milyar dolara kadar geriledi. Yani projenin maliyeti 8 ayda 700 milyon dolar arttı.