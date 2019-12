'Yerli otomobil markası oluşturacağız'

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Siyasiler hem de işadamlarımız için yerli bir otomobil markası oluşturmanın, topluma karşı da bir borç olduğuna inanıyorum. Bu ülkede elbet bu işe soyunacak bir yiğit, bir babayiğit vardır'' dedi.



Başbakan Erdoğan, Türk Traktör'ün üretim tesislerinde düzenlenen, Türk Traktör altıyüzbininci traktörün banttan indirimi töreninde yaptığı konuşmada, 2002 yılında 91 binle sınırlı kalan otomobil satışlarının, bu yıl 600 bini aşmasını beklediklerini söyledi. Otomobil satışlarındaki bu artışın da devam edeceğini ve kısa süre içinde yıllık 1 milyon rakamına ulaşacağını tahmin etiklerini ifade eden Başbakan Erdoğan, ''Ve diyorum ki, Bu kadar dinamik bir iç pazara artık yerli bir otomobil yakışır'' dedi.





Erdoğan, şöyle konuştu:



''Yarım asırdan fazla süredir faaliyette bulunduğumuz bu sektörde, artık kendimize özgü bir model oluşturmanın zamanı gelmiştir. Ben bunu TÜSİAD'ın bir toplantısında beyefendilere söylemiştim. Şimdi gittiğim her yerde söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Bunu başaracağız, bu olacak. Türkiye, yüzde yüz yerli kendi otomobilinin üretecek. Türkiye, otomobil üretimi için gerekli bilgi, tecrübe ve teknolojiye çok uzun yıllardan bu yana zaten sahiptir.



Son yıllarda oluşan güven ve istikrar ortamıyla birlikte, bu iş artık ekonomik açıdan da karlı bir hale gelmiştir. Otomotiv Sanayicileri Derneğimiz, bu konuyla ilgili hazırladıkları raporu, önümüzdeki günlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımla paylaşacaklar. Sektörle bir araya gelerek, sorunları ve sorunları nasıl aşacağımızı birlikte belirleyerek, artık yerli otomobil markasını oluşturacağız. Yeter ki bu işin neden olmayacağından ziyade nasıl olacağına odaklanalım. Asıl olan budur. Her zaman ve her ortamda hayallere tuzak kuranlar, heyecanları baltalayanlar, fikirleri sabote edenler, umutsuzluk tohumları saçanlar ve karamsarlığı öne çıkaranlar olacaktır. Ben ülkemizi ve dünyayı iyi okuyan, geleceği doğru tahmin eden, toplumun hislerini iyi koklayan iş adamlarımızın bu işe gönül vereceğini düşünüyorum.



Hem siyasiler hem de işadamlarımız için yerli bir otomobil markası oluşturmanın, topluma karşı da bir borç olduğuna inanıyorum. Bu ülkede elbet bu işe soyunacak bir yiğit, bir babayiğit vardır.''



Hükümet olarak, bu konuda gerekli her türlü desteği sağlayacaklarını da bildiren Başbakan ERdoğan, ''Eminim ki bundan yarım asır önce, bu ülkede traktör fabrikası kurulduğunda da 'bu iş olmaz' diyenler çıkmıştır. İşte büyük girişimciler, 'bu iş olmaz' diyenlerin arasında, 'bu iş olabilir' diyenlerdir'' dedi.





'Kaliteli üretim'



Türkiye'nin büyük iç pazarının, sadece yerli otomobil için değil, yabancı firmalar için de önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:



''Türkiye'nin özellikle bölgemizde sürekli artan itibarı da bu fırsatı çeşitlendirmektedir. Sadece yerli otomobile değil, yabancı firmaların ülkemizde yeni modeller üretmelerine de büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle, FİAT yöneticilerine de bir çağrı yapmak istiyorum.



FİAT, şu an Türkiye'de binek otomobil olarak sadece Linea'yı üretiyor.



Ben FİAT'ın Türkiye'de daha başka modeller de üretmesinin hem FİAT için hem de Türkiye için çok doğru bir adım olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar Türkiye'de üretilen hiçbir otomobilin geri çağrılmadığını da hatırlatmak istiyorum.



Konuşmamın sonunda, 600 bininci traktörün tüm Türk Traktör ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ancak tabii koskoca böyle bir ortaklığa, bir tane çiftçiye 600 bininci traktörde bir tane traktör hediye edilmesi doğru değil. Hiç olmazsa her yüzbine bir tane düşünüp, altı çiftçiye 6 traktör vermek lazım... Bunlar verildiğinde kaybedilmez kazanılır.



Kaliteli üretim yapmamızda büyük payı olan mühendislerimize, teknisyenlerimize ve işçi kardeşlerimize ve tüketici durumundaki çiftçilerimize bilhassa teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.''



Başbakan Erdoğan, konuşmasının sonunda kürsüye davet edilen Adanalı bir çiftçiye 600 bininci traktörün anahtarını verdi. 6 traktör hediye edilmesini istemesi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı Mehdi Eker'in Türkiye'de 7 bölge olduğunu ifade etmesi üzerine de Başbakan Erdoğan, ''Tarım Bakanımız diyor ki; 7 bölge var o zaman kalan 6 bölgeye verelim, 7 olsun... Bir traktörden bir şey olmaz. Denizi geçip de gölde boğulmanın anlamı yok. 7'ye çıkardık hayırlı olsun Allah bereketini verir'' dedi.



Daha sonra tören salonunun dışına geçen ve banttan çıkan 600 binbirinci traktöre imzasını atan Başbakan Erdoğan, gazetecilere, ''yaşıtım olan bir traktörü 600 bininci traktör olarak bugün banttan indirilmesine şahit olduğum için mutluyum'' dedi. Özellikle Koç Ailesi'ne ve değerli ortaklarına, şahsı ve milleti adına teşekkür eden Başbakan Erdoğan, ''Tabii son yıllardaki performansla da dünyada ilk 10'un içerisinde yer almaları bizler için de büyük bir iftihar vesilesi. bunun daha ileri düzeye ulaşacağına inanıyorum. şimdi bunu büyütme, geliştirme çabaları da var. inanıyorum ki bundan sonraki ikinci hamle ülkemizde önemli bir şehirde herhalde onun yatırımı başlayacaktır. Temennim bununla birlikte bu ailenin yerli otomobili yüzde yüz olarak da inşallah üretmesidir'' diye konuştu.



Başbakan Erdoğan, gazetecilerin, ''Traktörü kullanmanızı bekliyoruz'' sözleri üzerine de Erdoğan, ''Ben yakında inşallah tarıma döneceğim. Döndüğümde inşallah...''