'Yerli otomobil' fabrika tanıtım tarihi ertelendi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği 'yerli otomobilin' fabrikası için yarın düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ertelendi.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, otomobilin üretiminin yapılacağı Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek etkinlik ileri bir tarihe ertelendi.

TOGG'un 12 Mart'ta Gemlik'te düzenleyeceğini duyurduğu geniş katılımlı "Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması"nı ileri bir tarihte yapmak üzere ertelemeye karar verdiği belirtildi. Açıklamada, yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı bildirildi.