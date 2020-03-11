T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Yerli otomobil' fabrika tanıtım tarihi ertelendi

Yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı bildirildİ

11 Mart 2020 15:48

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği 'yerli otomobilin' fabrikası için yarın düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ertelendi.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, otomobilin üretiminin yapılacağı Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek etkinlik ileri bir tarihe ertelendi.

TOGG'un 12 Mart'ta Gemlik'te düzenleyeceğini duyurduğu geniş katılımlı "Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması"nı ileri bir tarihte yapmak üzere ertelemeye karar verdiği belirtildi. Açıklamada, yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

 

 

ETİKETLER

yerli otomobilfabrikatanıtımtogg
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24