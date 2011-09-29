-Yerli otomobil 4 yıl içerisinde 200 bin adet üretilecek ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, yerli otomobilin B-C segmentinde olacağını ve 4 yıl içerisinde 200 bin adet üretilmesinin planlandığını bildirdi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından hazırlanan yerli otomobil raporu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'e sunuldu. Bakan Ergün konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, OSD tarafından hazırlanan rapordan, yerli otomobil projesinin ''gerçekleştirilebilir bir proje olarak'' algıladıklarını söyledi. OSD'nin çalışmasının çok iyi değerlendirileceğini ve hükümet olarak bundan sonraki adımlarını OSD'nin önlerine koymuş olduğu fırsatları ve riskleri görerek değerlendireceklerini kaydeden Ergün, ''Her şeyi güllük gülistanlık gösteren bir çalışma istemedik. Zorluklarını da görelim istedik. Çünkü güçlükler elbette olacaktır. Yani bazı konularda yüksek yatırım maliyetleri belki ortaya çıkacaktır. Çok ciddi bir küresel rekabet var, eğer küresel pazarlara çok agresif bir açılma düşünülüyorsa ona göre bir maliyeti ortaya çıkacak'' dedi. Küresel rakiplerin tutumlarının da süreçte dikkate alınması gerektiğini kaydeden Bakan Ergün, bugün Japonya'nın veya Çin'in ürettiği gibi 8-10 milyon veya 3-5 milyon adet otomobil, bir marka üretme noktasında olmadıklarını, bugün itibariyle ilk 4 yılda 200 bin aracın üretildiği ve satıldığı bir modelin esas alacaklarını bildirdi. Ergün, B ve C segmentinde olacak yerli otomobilin 4 yıl içerisinde 200 bin adet üretilmesinin planlandığını vurguladı. Bakanlık veya hükümet olarak bir çalışma grubu oluşturarak, bundan sonraki süreci çalışma grubu ile götüreceklerini kaydeden Ergün, şöyle konuştu: ''Bu safhadan sonra OSD değil, OSD bünyesindeki firmaların yapacağı şeyler olacaktır. Yani bir babayiğit bu firmaların içinden çıkıp 'evet ben bu işte varım, ben de OSD'nin raporunu okudum, ama ben şu yönlerden kendimi daha avantajlı görüyorum, benim yaptığım hesaplamalar çok daha avantajlı hususları ortaya koymaktadır' diyenler olacaktır. Firmalarla belki tek tek görüşmelerimiz olacak. O firmalardan alınacak geri dönüşler bizim nasıl bir teşvik sistemini, bu konuyla ilgili nasıl bir teşvik sistemi geliştirmemiz gerektiğini önümüze koyacaktır. Yani bundan sonraki çalışma; bir çalışma grubu oluşturma, firmaların veya başka yapıların bize tekliflerini, bu konuda görüşlerini iletmelerini sağlamak ve buna dayalı bir teşvik mekanizması oluşturmaktır. Bu teşvik mekanizmalarıyla ilgili de zaten şu anda teşvik sisteminin revizyonuyla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Bu revizyon içerisinde bu tür projelerle ilgili nasıl teşvik mekanizmaları ve argümanları ortaya koyacağımızı, ayrıca orada belirlemiş olacağız. Bu çalışma grubu bizim Türkiye'de yerli bir marka otomobil üretilmesi konusundaki adımlarımızı daha da olgunlaştırmamızı sağlayacaktır.'' Projede hem teknik hem de pazarlama boyutunda ayrıntıya inilmesi gereken bazı konular olduğunu ifade eden Ergün, bu konuların da oluşturulacak çalışma grubu tarafından yürütüleceğini bildirdi. Yerli otomobil konusunun, hükümet programında yer alan, seçimler sırasında da topluma taahhüt edilen önümüzdeki 4 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi düşündükleri hedeflerden biri olduğuna işaret eden Ergün, ''Bunu Türk özel sektörü gerçekleştirecektir, biz onu teşvik edeceğiz'' dedi.