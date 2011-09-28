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Ekonomi

Yerli oto raporu yarın Ergün'e sunulacak İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2011 15:22

-Yerli oto raporu yarın Ergün'e sunulacak İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından hazırlanan yerli oto raporu yarın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'e sunulacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk olarak TÜSİAD Genel Kurulu'nda gündeme getirdiği yerli otomobille ilgili otomotiv üreticilerinin çatı örgütü olan OSD'nin hazırladığı rapor tamamlandı.  Teknik çalışmaları biten rapor yarın Bakan Nihat Ergün'e sunulacak. Rapor daha sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilecek. İhracatta ekonominin lokomotifi haline gelen otomotiv sektörüne yönelik yerli otomobil beklentileri sürerken, Ocak ayı sonunda Türk Traktör ve Hattat dışındaki 13 üyesiyle bir komite kurma kararı alan OSD, böylece Ford Otosan, TOFAŞ, Oyak Renault, Hyundai Assan, Mercedes-Benz Türkiye, Temsa Global, Toyota Türkiye, Karsan, Anadolu Isuzu, BMC, MAN Türkiye, Otokar ve Honda Türkiye ile birlikte Türk otomobil markası için kapsamlı bir rapor hazırlığına başlamıştı.  Raporun, tüm üyelerin görüş ve önerileri dikkate alınarak kapsamlı bir şekilde hazırlandığı ve yaklaşık 200 sayfa civarında olduğu öğrenildi.

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