'Yerli oto intihar' diyen Koç, TOFAŞ'la 2 model geliştirdi

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un büyük tartışma yaratan "Yerli oto intihardır" açıklamalarının ardından Tofaş, "fikri mülkiyet" hakları kendisine ait olacak iki yeni otomobil için girişimlerini hızlandırdı. B sedan ve C hatchback sınıfında yer alacak iki modelin tüm hakları TOFAŞ'a ait olacak ve yüzde 100 Türkiye’de geliştirelecek.

TOFAŞ CEO’su Kamil Başaran, “Ağırlıklı olarak iç pazara hitap eden B sedan ve C sınıfta özellile Avrupa’daki müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz yepyeni iki aracın prototiplerini temmuza yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden her hafta İtalya’ya gidiyorum” dedi.

Kaynaklar önce iptal dedi

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye’de hem hafif ticari araç sınıfında yaşanan gerileme hem de tek bir modelle mücadele eden TOFAŞ’ın son 1 yıldır üzerinde çalıştığı 2 modelin akibeti uzun süredir tartışılıyordu. En son geçtiğimiz hafta İtalya’nın Verona şehrinde düzenlenen ‘Auto Dealar Day’de Fiat cephesinden TOFAŞ’a dair pek de iyi olmayan haberler aldım. Fiat’a yakın kaynaklar TOFAŞ’ın B ve C sınıfında üreteceği iki modelin iptal olduğunu buna gerekçe olarak Avrupa’da yeterli talep olmamasını gösterdiler. Açıkça şu bilgileri verdiler:

“Avrupa’ya yönelik C sınıfındaki araç için istenilen pazar bulunamadı. Bu yüzden bu model iptal oldu. B sınıfındaki sedan üretimi ise tek başına maliyetleri karşılayacak ölçüde değil. O yüzden o da otomatik olarak rafa kalktı.”

2 model için büyük mesai

Bu açıklamanın ardından konuştuğum Kamil Başaran, verilen bilgilerin kesinlikle yanlış olduğunu tüm çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Başaran şöyle konuştu:

“2 model içinde çok sıkı çalışıyoruz ve sonuca çok yaklaştık. Bu yüzden her hafta İtalya’ya gidiyorum. Biz sırf üretmek için Fiat’ın Panda gibi model gamından birini alıp Türkiye’ye kaydırabilirdik. Ama bunu yapmadık. Biz baştan beri Doblo, Minicargo gibi tüm hakları ve geliştirmesi bize ait yepyeni iki model için görüşüyoruz ve çalışıyoruz. Bu modellerden ilki B Sedan sınıfında olacak. Ağırlıklı olarak iç pazar için. Diğeri ise C Hatchback sınıfından olacak. Ama C Hatchback olarak düşünmeyin. O sınıfta bir çok segment var. MPV, SUV, CUV, SW. Biz Avrupa’da son dönemde talep gören bir model üstünde çalışıyoruz. Umarım Temmuz ayında bu araçların prototiplerini yetiştiririz. Sarkabilir ama bu yıl içinde kesin göstermiş olacağız.”

Arjantin ihracatta ikinci ülke

TOFAŞ CEO’su Kamil Başaran, 2013 yılının ilk 4 ayında söylenenlerin aksine ihracatta yüzde 10’un üzerinde bir artış olduğunu belirterek, “Önemli olan kârlı üretim yapmak.

Biz o noktada hedeflerimizi tutturduk. İhracatta ise büyümemiz sürdürüyoruz. Özellikle ilk 4 ayda en büyük ihracat yaptığımız ülkelerden biri Arjantin oldu. Şu anda ikinci sıradalar” dedi. Amerika’ya ihracatın da başlayacağını belirten Başaran, “İç pazardaki daralmanın etkisi yıl sonunda üretimde büyük bir sorun yaratmayacak. Geçtiğimiz yılı yakalayacağız” dedi.

Yerli oto için iç pazar büyümeli

TOFAŞ CEO’su Kamil Başar, yerli oto için son noktayı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un koyduğunu hatırlatarak, “Bana başka bir söz söylemek düşmez. Ama bugünkü şartlarda iç pazar büyümeden yerli otomobilin çok fizibl olduğunu bende düşünmüyorum. İç pazar büyürse o zaman gündeme gelebilir. Biz o zaman gerekirse üretmek için talip olabiliriz” dedi.