Yerli Malı Haftası etkinliğinde 8 öğrenci zehirlendi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda bir ilkokulda 8 öğrenci, \'Yerli Malı Haftası\' etkinliğinde yedikleri börekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün 16.30 sıralarında Hızırtepe Mahallesi\'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu\'nda meydana geldi. \'Yerli Malı Haftası\' etkinliği kapsamında bir öğrencinin evde, annesinin yaptığı börekten yiyen öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan 5\'inci sınıf öğrencileri Muhammed Emir Akçay, Olcay Çoban, Ecrin Dal, Zeynep Çıkrıkçıoğlu, Gökhan Köroğlu, Ömer Küçük, Yusuf Karaman ve Damla Karagöz, öğretmenlerinin çağırdığı ambulansla Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da öğrenciler, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'ne sevk edildi.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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