'Yerli Malı Haftası' etkinliğinde 10 öğrenci hastanelik oldu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'daki bir ortaokulda yapılan \'Yerli Malı Haftası\' etkinliği için evlerden getirilen yiyeceklerden yiyen 10 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi\'ndeki Cumhuriyet Ahmet Haşhaş Ortaokulu\'nda meydana geldi. Öğrenciler, \'12-18 Aralık Yerli Malı Haftası\' dolayısıyla evlerinde velileri tarafından hazırlanan çeşitli yiyecekleri okula getirdi. Bu yiyeceklerin arasından kısır ve hamur kızartması yiyen 7\'nci sınıf öğrencisi 10 kişi, öğretmenlerine mide bulantısı şikayetinde bulundu. Öğretmenler, zehirlenme ihtimaline karşın durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Okula gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 10 öğrenci, Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından bazı velilerin okula yiyecek getirmeye devam etmeleri dikkat çekti. Öğrencilerin yediği yiyeceklerden alınan numuneler ise incelenmek üzere Konya İl Sağlık Müdürlüğü\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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