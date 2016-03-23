Yerli kömüre 'süper termik' formülü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yerli kömür için 'Süper termik' ve özelleştirme formülünün devreye gireceğini söyledi. "Türkiye'de önemli kömür sahaları var" diyen Albayrak, "Günümüzde gelişen teknoloji, düşük kalorili kömürü dönüştürerek elektrik üretimine imkan veriyor. Çin’deki 'Süper Termik' teknolojisine bu açıdan bakacağız." diye konuştu. "Ben kömür sahalarının işletilmesinde rödovans sistemine çok sıcak bakmıyorum. Çünkü, devlet o modelde sadece bedel alıyor. Daha verimli olacağını düşündüğümüz yeni modeli bu yıl devreye alabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullanan Albayrak, "sınırımızdaki sıkıntılı ortam ve ülkemizde yaşanan teröre rağmen enerjide stratejik adımları kararlılıkla sürdürüyor" dedi.

Hürriyet'ten Vahap Munyar'a konuşan Berat Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Yerli kömür için 'Süper Termik' ve 'Özelleştirme' formülü devreye giriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Özelleştirme İdaresi Başkanı Mehmet Bostan, Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Necati Yamaç, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut ile Bakanlık Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Safa Uslu'yu taşıyan DAPA uçağı, önceki gece 01.00'de Ankara Esenboğa'dan havalandıktan 8 saat sonra Pekin'e indi.

Albayrak, Çin gezisinin ilk saatlerinde Türkiye’nin elektrik üretimindeki mevcut kapasitesini ortaya koydu:



- Şu anda 73 bin megavatlık kurulu kapasitemiz var. Bunun yüzde 70’ini özel sektör, yüzde 30’unu kamu üretiyor.

Türkiye’nin yüzde 3-4 dolayında seyreden büyüme temposuna işaret etti:

- Elektrik üretim kapasitemizde de artış bu düzeyde ilerliyor. Oysa, Türkiye’nin daha fazla kurulu güce ihtiyacı var. Önümüzdeki 10 yılda 50 bin megavatlık yeni kapasite yaratmamız gerekiyor. Bu dönemde enerji için 100 milyar dolarlık yatırım gündeme gelecek.

Bölgedeki sıkıntılı, zor tabloya dikkat çekti:

- Çevremizdeki sıkıntılara rağmen ülkemizdeki yatırım iklimini elverişli tutmaya özen gösteriyoruz. Çok şükür yatırımcının iştahı sürüyor.

Çin’in nükleerden kömüre dayalı termik santrallara, güneş ve rüzgar enerjisine kadar sektörün birçok alanında teknolojik altyapıya sahip olduğunu anımsattı:

- 3’üncü nükleer santral, kömüre dayalı termik santral, rüzgar ve güneş enerjisi için Çin’deki muhataplarımızla stratejik görüşmeler yapacağız.

Türkiye’deki kömürün enerji değerinin altını çizdi:

- Ülkemizde önemli kömür sahaları var. Ancak, 1300-2000 kalori arasında değişiyor. Günümüzde gelişen teknoloji, düşük kalorili kömürü dönüştürerek elektrik üretimine imkan veriyor. Çin’deki “Süper Termik” teknolojisine bu açıdan bakacağız.

Kömür sahalarının işletilmesiyle ilgili geçmişten bugüne uzanan modele değindi:

- Uygulamadaki modeller zamanla karmaşıklaşmış, yorucu hale gelmiş. Oysa modelin bu kadar karmaşık olmasına gerek yok.

Amacımız, en ucuz enerjinin en hızlı şekilde üretilebilmesini sağlayacak ortamı yaratmak.

Özelleştime İdaresi Başkanı Bostan’ın kendisine eşlik eden heyette olduğunu anımsatıp sorduk:

- Kömür sahalarının işletilmesi konusunda Özelleştirme İdaresi de mi devrede olacak?

- Özelleştirme İdaresi’nin belirli bir deneyimi var. O deneyiminden yararlanmak istiyoruz. Ayrıca, birlikte daha verimli bir modeli nasıl geliştirebiliriz, ona bakıyoruz.

Üzerinde çalıştıkları modellerin devreye girmesinin uzun sürmeyeceğini kaydetti:

- Ben kömür sahalarının işletilmesinde rödovans sistemine çok sıcak bakmıyorum. Çünkü, devlet o modelde sadece bedel alıyor. Daha verimli olacağını düşündüğümüz yeni modeli bu yıl devreye alabileceğimizi düşünüyorum.

Albayrak, sınırımızdaki sıkıntılı ortam ve ülkemizde yaşanan teröre rağmen enerjide stratejik adımları kararlılıkla sürdürüyor...

Bunu yaparken, yaklaşımını şu mesajla ortaya koyuyor:

- Ben hep bardağın dolu tarafına bakarım...

Bakalım “bardağın dolu tarafı” Türkiye’yi enerjide nereye taşıyabilecek.

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