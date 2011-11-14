Yerli izlendi, yabancılar kazandı

T24 - Türkiye'de geçen yıl 192 milyon 967 bin lirası yabancı film, 190 milyon 402 bin 367 lira da yerli filmden olmak üzere toplam 383 milyon 369 bin 704 lira hasılat elde edildi.



Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Anabalim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hülya Uğur Tanrıöver'in proje yürütücüsü olduğu ''Türkiye'de Film Endüstrisinin Konumu ve Hedefleri'' başlıklı araştırmaya göre, Türkiye'de geçen yıl sinema filmlerinin izlenmesinden elde edilen hasılatta yabancı filmler yerli filmleri geride bıraktı.



Hasılatın 162 milyon 480 bin 290 lirası New York'ta Beş Minare, Recep İvedik 3 ve Eyvah Eyvah'ın aralarında bulunduğu en çok izlenen ilk 10 filmden elde edildi Geçen yıl en çok izlenen 10 film toplam 18 milyon 537 bin 567 izleyici ile buluştu. En çok izlenen filmler arasında 3 milyon 455 bin 89 izleyici ve 31 milyon 496 bin 595 lira hasılat ile New York'ta Beş Minare ilk sırada yer alırken, 3 milyon 325 bin 842 izleyici ve 28 milyon 710 bin 632 lira hasılat ile Recep İvedik 3 ikinci, 2 milyon 459 bin 815 izleyici ve 21 milyon 723 bin 367 lira ile Eyvah Eyvah üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl vizyona giren filmler içinde 66 yerli filme karşın 181 yabancı film izleyiciyle buluştu. Toplam seyirci içinde yerli ve yabancı film seyircisine bakıldığında, 22 milyon 185 bin 745 yerli film izleyicisi, 19 milyon 348 bin 340 olan yabancı film izleyicisini geride bıraktı.





2005-2010 arasında hasılat ve seyirci sayısı



Araştırmada 2005-2010 yılları arasında yerli ve yabancı film hasılat ve seyirci sayılarına da yer verildi. Toplam hasılat içinde yerli filmlerin payının yabancı yapımları geçtiği ve yerli filmlerin seyirci rekoru kırdığı 2008 yılında toplam hasılat içinde yerli filmlerin payı 171 milyon 190 bin 553 lira iken, yabancı filmlerin payı 128 milyon 536 bin 828 lira oldu. 2005-2010 arasında yerli ve yabancı film seyirci değişimine bakıldığında da 2005 yılında 11 milyon 457 bin 34 olan yerli film izleyici sayısı 2010 yılında 22 milyon 185 bin 745'e çıkarken, yabancı film izleyici sayısı ise 16 milyon 327 bin 593'den 19 milyon 348 bin 340'a yükseldi.





