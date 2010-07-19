Yerli insansız hava araçları ilk uçuşunu yaptı

T24 - Türk yapımı insansız hava araçları (İHA), ilk uçuşlarını Türkye-Irak sınır kesimiyle Şırnak'taki Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirdi. 1 metrelik uzunluğu bulunan İHA'ların askeri sevkiyatlarda güvenliği sağlama açısında büyük kolaylık sağlayacağı açıklandı.



Terörle mücadele ve sınır kaçakçılığı kapsamında kullanılan Türk malı insansız hava araçları (İHA) ilk uçuşlarını Türkiye-Irak sınır kesimi ile Şırnak'taki Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirdi. Güneydoğu Bölgesi'nde terörle mücadele ve sınır kaçakçılığını önlemek amacıyla kullanılması amacıyla Türkiye'de üretilen insansız hava araçları Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümeni ile Silopi 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda konuşlandırıldı.



İHA'lar, bugün Cudi Dağı ile Türkiye-Irak sınırında ilk uçuşlarını gerçekleştirerek istihbarat amaçlı görüntüleri merkeze ulaştırdı.





Askeri sevkiyatlarda güvenlik İHA'lara emanet





Otomatik kalkış ve iniş kabiliyetine sahip ve yaklaşık 20 bin feet irtifada uçuş yapabilen İHA'lar karıştırma korumalı 100 kilometrelik bir menzilde merkeze veri linki gönderebiliyor. Yer istasyonuna gönderdiği verileri aynı zamanda kayıt yapma özelliğine de sahip bulunan ve acil durumlarda 15 dakikada kalkabilen özellikle yol kontrolleri, askeri araç sevkiyatı sırasında oluşan konvoyların güvenliğini sağlamakta büyük kolaylık sağlayacak.



Boyu bir metreyi bulan İHA'ların boyunun küçük olması nedeniyle operasyonlarda derin vadilerin diplerine kadar inebilme, derelere, mağaralara kadar inme ve görüntü çekme kabiliyetine sahip olması büyük kolaylık sağlayacak.



İHA'ların ilk uçuşunun başarılı bir şekilde gerçekleştiğini kaydeden askeri bir yetkili, istihbarı bilgilerin tüm altyapısının Türkiye tarafından hazırlanmasının sevindirici olduğunu söyledi. Başka bir ülkeye bağımlı kalmadan örgütün tüm hareketlerini izleyebileceklerini ifade eden yetkili, İHA'ların sadece terörle mücadele değil, sınırda yapılan kaçakçılığın önlenmesine yönelik kullanılacağını kaydetti.





