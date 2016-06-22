Yerli İHA'ların yarısı arızalı mı?

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk bugünkü yazısında "Yeni İHA'lar arızalı mı" sorusunu akla getirdi. "Terörle mücadele, Türkiye'ye neleri öğretmedi ki. Bunlar arasında kısa adı İHA olan insansız hava araçları da var" diyen Öztürk "Bir zamanlar uçmayan hava araçları alındı. Şimdi eldeki 12 araçtan 7'sinin arızalı olduğu belirtiliyor. ANKA'nın insansız hava araçlarının devreye konulmasının gecikmesi de ayrı bir soru işareti oluyor" ifadesini kullandı.

Saygı Öztürk'ün "Skandal! İHA’ların yarısı arızalı mı?" başlığıya yayımlanan ( 22 Haziran 2016) yazısı şöyle:

Terörün yaygın olduğu ülkemizde İHA'nın artık çok önemli bir ihtiyaç olduğu anlaşıldı. İsrail'den kiralanan insansız hava aracının adı üreten firma nedeniyle “Heron”du.

Bunlar Batman Üs Komutanlığı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından uçuruluyor, “operatif” olarak nitelendirilen ve “gözcü” olarak kullanılan araçlardan elde edilen görüntüler hangi birliğin işine yarıyorsa onlar da kullanıyordu.

Askerin vazgeçilmezi oldu

Kullanılan insansız hava araçları büyüklüklerine, menzillerine, havada kalış sürelerine, kamera, silah sistemlerine göre “taktik”, “operatif” ve “stratejik” olarak üçe ayrılıyor. Ülkemizde yaygın olarak “taktik” insansız hava araçları kullanılıyor. Operatiflere göre büyüklüğü, menzili, havada kalış süresi daha küçük olanlara “taktik İHA” deniliyor. Bu araçların en çok kullanıcısı ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'dır.

İl ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda bu araçlardan elde edilen görüntüler hayli işe yaradı. Örneğin operasyon yapacak olan bir timin, iki sokak sonrasında ne olup bittiğini bu araçlardan elde edilen görüntülerle öğrenip buna göre önlem aldığını biliyoruz.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullandığı insansız hava araçları daha çok 2. Ordu Komutanlığı bünyesinde. Güneydoğu operasyonunu yürüten tugay, tabur bünyesinde de bu araçlar bulunuyor. Taktik insansız hava araçları 20 kilometre ötesindeki bilgileri aktarabiliyor, bu da ihtiyacı rahatlıkla karşılıyor. İşte bu araçlar artık Silahlı Kuvvetler'in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Dahası Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü de bunları kullanıyor.

Garanti koşullarına uyulmuyor mu?

Bir de daha çok ABD'lilerin kullandığı uzun menzilli, silahlı, yüksek irtifada uçabilen araçlar var ki onlara da “stratejik” insansız hava aracı deniliyor. Bugün. ABD'nin kullandıkları da daha çok stratejik hava araçlarıdır.

Kullanılan insansız hava araçlarının iki yıllık garantisi var. Ondan sonraki dönemde de yaptığınız anlaşmaya göre bakım garantisi kapsamında yedek parçaları da değiştirilir. Parçanın getirilmesi-takılması zaman da alıyor. O yüzden doğrusu yerli üretimin alınmasıydı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullandığı Taktik seviyedeki insansız hava araçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadının da yöneticileri arasında bulunduğu Baykar Makine ile birlikte 4 firma daha üretiyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullandığı insansız hava araçlarından

12'si de Baykar Makine'den alınmış.

Onlardan 7'si arızalı mı?

Kuvvet Komutanlığı'nın 12 taktik insansız hava aracından 7'sinin arızalı, bunun giderilmesinin de tedarikçi firmaya ait olduğu belirtiliyor. Arızanın giderilmesinin firma yetkililerine söylenmesine rağmen yerine getirilmediğini güvenilir bir kaynaktan öğrendim.

Böyle bir durumda ne yaparsınız? Genelkurmay Başkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ve üretimi yapan firma yetkilisinden bilgi istersiniz. Hükümete yakın gazetelerin sorularını gece-gündüz demeden anında cevaplandıran Genelkurmay Basın Dairesi bu konuda sessiz.

Çünkü, sözü edilen, Cumhurbaşkanı'nın damadının da yöneticisi olduğu bir firma. Üstelik de bu general 30 Ağustos'ta terfi bekliyor ve aynı görevi sürdürmek istiyor.

Firma yetkilileri de bu önemli iddiaya dün saat 18.00'de kısa bir cevap gönderdi. Notta “Bu bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Bunlar, milli ve özgün sistemlerin TSK envanterine girmesini çekemeyenlerin ve bu tür girişimleri engellemeye çalışanların ürettiği dedikodulardır” denildi.

Şimdi aynı firma “operatif” seviyede menzili yüksek, havada 24 saat kalabilen silahlı insansız hava aracı üretimi için çalışıyor. Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin ANKA adını verdiği silahlı ve silahsız uçuş yapabilecek insansız hava araçlarının test uçuşları ise sürüyor.

Bir zamanlar uçmayan hava araçları alındı. Şimdi eldeki 12 araçtan 7'sinin arızalı olduğu belirtiliyor. ANKA'nın insansız hava araçlarının devreye konulmasının gecikmesi de ayrı bir soru işareti oluyor.