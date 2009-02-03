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Yerli Heron bu yıl gökyüzünde

Terörle mücadelede büyük önem taşıyan yerli Heron’ların prototipleri bu yıl gökyüzünde olacak.

03 Şubat 2009 02:00

Terörle mücadelede büyük önem taşıyan yerli Heron’ların prototipleri bu yıl gökyüzünde olacak.

Davos’ta yaşanan Erdoğan - Peres restleşmesinin ardından İsrail Türkiye ilişkileri gerilince, akıllara gelen ilk soru İsrail’den beklenen insansız casus uçak Heron'ların gelip gelmeyeceğiydi. İsrail’in 8 adet Heron uçağı nisan ayında göndereceğinin açıklanmasıyla önemli bir sorun aşıldı.

Ancak yıllardır savunma sanayinde dışa bağımlı olan Türkiye, son yıllarda bu alanda da önemli adımlar atıyor.

Savunmada milli imkânlara Türkiye’nin ilk milli gemisi TCG Heybeliada’nın 2008’de denize indirilmesinin ardından, ilk milli eğitim uçağı ile milli Heron’ların uçuşu için gün saymaya başlandı.

Tercüman gazetesinin haberine göre insanlı temel eğitim uçağı Hürkuş’un prototipi üzerindeki çalışmalar son aşamaya gelirken, insansız hava araçlarının prototiplerinin de bu yıl gökyüzünde olması bekleniyor. Üç yılı aşkın bir süredir çalışmaları süren insansız hava araçları, 24 saat süreyle bilgi toplayabilecek, kötü hava şartları da dahil zorlu ortamlarda hareketli hedefleri tespit edebilecek.

2009 Performans Programı’nı hazırlayan Savunma Sanayi Müsteşarlığı ise, 2010 yılı sonuna kadar savunma sistem ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanma oranını ortalama yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor.

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