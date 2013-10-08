Yerli hava savunma füzesinin ilk denemesi başarılı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) alçak irtifa hava savunma ihtiyacının milli olanaklarla karşılanması amacıyla 2011 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığınca başlatılan, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi kapsamında yurt içinde geliştirilen ve üretilen füzelerin ilk deneme atışları başarıyla gerçekleştirildi.

Deneme başarılı

Füzenin ilk deneme atışı Tuz Gölü’nde dün yapıldı. Yapılan testlerde füze, fırlatma aracından sorunsuz bir şekilde ayrıldıktan sonra hesaplanan yörüngede kararlı bir şekilde uçuşunu tamamladı. Ayrıca, deneme atışları sırasında radar ve diğer ölçüm cihazlarıyla füzeye ilişkin veriler planlandığı şekilde alındı.

Ana Yükleniciliği ASELSAN firmasınca yürütülen HİSAR-A Projesi’nde, radar, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri ASELSAN tarafından, füze sistemleri ise ROKETSAN tarafından geliştirildi. Projede yurt içinden çok sayıda sanayi kuruluşu da görev aldı.

Alçak irtifa hava savunma füze sisteminin Türk mühendisleri tarafından tasarlandığına işaret edilen açıklamada, dikey fırlatma kabiliyeti sayesinde tüm hava unsurlarına karşı koruma sağlayan sistemin 2017 yılında TSK envanterine girmesinin planlandığı hatırlatıldı.