-YERLİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL GELİYOR ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil hayalini, Erteks Oto Dekorasyon'un sahibi ve yerli spor otomobil Etox'un üreticisi Ankaralı iş adamı Ercan Malkoç gerçekleştiriyor. Malkoç, Türkiye'nin ilk tamamen yerli yapım elektrikli otomobilinin yapımını 3 ay sonra bitirmiş olacaklarını bildirdi. Daha önce ürettikleri yerli spor otomobil Etox'un, elektrikli binek türünü hazırladıklarını belirten Malkoç, Elektrikli Etox'un, saatte 120 kilometre hız yapacağını ve bir dolumda 250 kilometre yol gideceğini ifade etti. Elektrikli Etox için şu anda 4 yerli firmanın ayrı ayrı motor geliştirdiğini anlatan Malkoç, bir yerli firmanın da kendileri için batarya geliştirdiğini bildirdi. Elektrikli Etox'un prototipinin 3 ay sonra hazır hale geleceğini bildiren Malkoç, ''Bizim yapacağımız elektrikli otomobil öyle çok küçük olmayacak. Bildiğimiz 4 kapılı, ihtiyaç duyulduğunda devlet dairelerinde de kullanılabilecek yerli bir otomobil olacak'' dedi. Malkoç, yaptığı açıklamada, 2007 yılında yerli spor otomobil Etox'u yaptıklarını ve çok ciddi ilgi çektiğini söyledi. O dönemde 200'e aşkın sipariş aldıklarını anlatan Malkoç, şöyle konuştu: ''Aracın motor hariç tüm aksamlarını kendimiz ürettik, ama motoru maalesef bir firmadan almak zorundaydık. Firmayla yaptığımız görüşmelerde bize motor vereceklerini söylediler, ama o dönemde arabamızla ilgili haberlerin etkileyici şekilde yer alması ve bu işte bizim iddialı olduğumuzu gördüklerinde bize motor veremeyeceklerini söylediler. Sonra biz başka firmalarla görüşmeye başladık, ama hiç biri bize motor veremeyeceklerini ve motorun yurt dışına bağlı olduğunu, yurt dışındaki merkezlerin de buna izin vermediğini belirttiler. Motorsuzluktan dolayı bu otomobili o günün şartlarında satamadık. Ancak iki tane yapıldı. Bir tanesinin tip onay belgesi alındı, seri üretim belgesi alındı, trafikten plaka çıkarıldı ve şu anda kullanıyoruz. O günden sonra dışa bağımlılıktan kurtulmak adına biz de elektrikli otomobil yapmaya karar verdik. Sayın Başbakanımızla da görüşme imkanımız oldu. Sayın Başbakanımız da 'elektrikli yapın' dedi. Biz de elektrikli için Sanayi Bakanlığının SANTEZ projesine başvurduk, oradan bize bir hibe çıktı. O hibeyle birlikte şu an elektrikli ve 4 kapılı bir otomobil yapmaya devam ediyoruz. 3 ay içerisinde bu otomobili hazır hale getireceğiz.'' -''30-35 BİN LİRAYA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATMAYI HEDEFLİYORUZ''- Tasarladıkları elektrikli otomobilin ilk etapta 120 kilometre hız yapabileceğini ve bir dolumda 250 kilometre gidebileceğini belirten Malkoç, elektrikli Etox'u 30-35 bin liraya satmayı hedeflediklerini ifade etti. Elektrikli otomobilin çok ekonomik olduğunu vurgulayan Malkoç, ''Bir bataryayı 10 dolara dolduruyorsunuz ve 250 kilometre yol gidiyorsunuz. Şu an ki yakıta göre yüzde 90 daha ucuza geliyor. Ülke olarak otomobil yapamamamızın en büyük nedeni motorda dışarıya bağımlı kalmamızdı. Çünkü Türkiye'de bugüne kadar motor yapamadık. Elektrikli otomobil bizim için büyük bir fırsat oldu. Artık batarya da motor da Türkiye'de yapılabilir. Yani dışarıya bağımlılık kalmıyor. Dizel ve benzinli motorda kaçırdığımız treni elektrikli motorla yakalayabiliriz'' diye konuştu. Şu anda 4 yerli firmanın elektrikli Etox için ayrı ayrı motor hazırladığını belirten Malkoç, bir yerli firmanın da batarya geliştirdiğini anlattı. Etox üzerinde yaklaşık 4 yıldır çalıştıklarını dile getiren Malkoç, şöyle konuştu: ''Etox'un 3 yıl önce seri üretim belgesini, tip onay belgesini, kapasite belgesini aldım. Fransa'dan pin kodunu aldım ve o günden bugüne de enerjimi hiç kaybetmeden pozitif bir şekilde aracı geliştirmeye devam ediyoruz. Etox, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin test merkezinde 33 tane teste tabi tutuldu ve yüzde 88 gibi yüksek bir oranla geçti. Oradaki hocaların bir çoğu aracın Türk yapımı olduğuna inanamadılar. Bu deneyimler sayesinde artık aracın motor hariç bütün aksamlarını başarılı bir şekilde üretebiliyoruz. Ben otomobilin badisini yapabiliyorum, en güzelini yapıyoruz. Yapmış olduğumuz Etox, gezerken herkesin ilgisini çekiyor. Porsche, Lamborghini görünümünde bir otomobil ortaya çıkardık, ancak bizim burada en büyük eksiğimiz otomobilin motorunu yapmaktı. Artık elektrikli motoru da kendimiz yapacağız. Şimdi 4 yerli firma bize elektrikli motor geliştiriyor. Batarya için de bir firma çalışıyor. Türkiye'nin ilk tamamen yerli yapım elektrikli otomobilini 3 ay sonra bitirmiş olacağız. Yüzde yüz yerli olacak. Sayın Başbakandan da bize destek olmasını istiyoruz. Gerekli destek sağlanırsa 1 yıl içerisinde seri üretime geçebiliriz.'' -''ARTIK TEKERLER TÜRKİYE'YE DÖNSÜN''- ''Şu an dönen tekerlerin hepsi ya Fransa'ya ya İngiltere'ye ya Japonya'ya ya Almanya'ya ya da ABD'ye dönüyor. Onlar da bir şekilde bu sistemi bozmak istemiyorlar. Artık tekerler Türkiye'ye dönsün istiyoruz'' diyen Malkoç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin kendi otomobil markası oluşturmasının zamanı geldiği yönündeki düşüncelerinin çok doğru ve yerinde olduğunu kaydetti. Bunu gerçekleştirmek için kendileri gibi 5-6 firmanın bulunduğunu ifade eden Ercan Malkoç, şunları söyledi: ''İşin açıkçası büyük otomotiv firmalarından medet umulmaması gerekiyor. Hemen hemen hepsi distribütör olduğu için kendi markalarını yaratma gayeleri yok, şansları da yok. Çünkü hepsi göbeğinden, bacağından yurt dışına bağlı. Kimse kendine rakip çıkarmak istemiyor. Zaten bunlar al-satçılar ve yıllardır ciddi oranda paralarını kazanıyorlar. Sistemlerini kurmuşlar, tıkır tıkır çalışıyor. En çok arabayı onlar satıyorlar. Yurt dışından emirler geliyor ve ona göre hareket ediyorlar. Niye kendini sıkıntıya sokarak Türk otomobili yapmaya çalışsın? Dikkat ediyorum, hepsi bugün bunun nasıl yapılacağını değil, niye olmayacağını anlatmaya çalışıyor. Sayın Başbakanın önüne bol sıfırlı rakamlar koyuyorlar. Otomobil üretebilmek için bir tanesi 750 milyon Avro'dan bahsediyor, bir diğeri 1 milyar avro'dan. Halbuki 50-60 milyon avro'luk bir yatırımla yılda 2500-3000 araç üretebiliriz. Bizde şunu iddia ediyoruz; bu gibi projeler, bir iki kişiye vermektense bizim gibi bu işe gönül vermiş, kendi otomobilini yapmaya çalışan ve geçmişi olan firmalara verilirse Türkiye'nin 5-6 tane otomobil markası birden çıkabilir.''