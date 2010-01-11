Yerli cep telefonu geliyor

T24- Türk iştiraki olan Anatolia Telekom, Çin li bir mobil telefon şirketi işbirliğinde Erzincan’da “Anadolu” adlı yerli cep telefonu üretecek.

Milliyet'in haberine göre, telefonun üretimine bu yıl içerisinde başlanacağını ifade eden Anatolia Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Kuzu, yerli cep telefonu fikrinin 1.5 yıl önce MOBİSAD Başkanı Murat Dursun ile konuşurken ortaya çıktığını belirtti.

Yerli üretimin önemli bir çalışma olduğunu belirten Kuzu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın da bu konuya sıcak baktığını, Anadolu adını Bakan’ın önerdiğini söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kendilerine destek olduğunu belirten Doğan Kuzu, cep telefonunun yanı sıra internet erişim data kartları, connect kart ve çoklu modem üretimi de yapacaklarını bildirdi.

Temmuz ayında çıkan Teşvik Yasası’nın Erzincan’da yatırım yapılmasında etkili olduğunu ifade eden Kuzu, Aralık 2009’da Çinli Lenovo Mobile ile distribütörlük ve lisans adı altında anlaşma yaparak, firmanın ürünlerini Türkiye’de üretebilme hakkı elde ettiklerini ifade etti. Üretime bir bant ile başlayacaklarını ama önümüzdeki dönemde 4 bantta devam etmeyi hedeflediklerini bildiren Doğan Kuzu, bir bantın kapasitesinin yaklaşık 35 bin adetlik telefon, 100-150 bin adetlik de ‘data kart’ olduğunu sözlerine ekledi.

Lenovo markasının ürünlerini üreteceklerini bir yandan da kendi projelerini hayata geçireceklerini dile getiren Kuzu, çift simkart pazarına girmeyeceklerini, 3G özellikli telefonla işe başlayacaklarını bildirdi.