T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yerli cep telefonu geliyor

Anatolia telekom yerli cep telefonu üretecek.

11 Ocak 2010 02:00

T24- Türk iştiraki olan Anatolia Telekom, Çin li bir mobil telefon şirketi işbirliğinde Erzincan’da “Anadolu” adlı yerli cep telefonu üretecek.

Milliyet'in haberine göre, telefonun üretimine bu yıl içerisinde başlanacağını ifade eden Anatolia Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Kuzu, yerli cep telefonu fikrinin 1.5 yıl önce MOBİSAD Başkanı Murat Dursun ile konuşurken ortaya çıktığını belirtti.

Yerli üretimin önemli bir çalışma olduğunu belirten Kuzu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın da bu konuya sıcak baktığını, Anadolu adını Bakan’ın önerdiğini söyledi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kendilerine destek olduğunu belirten Doğan Kuzu, cep telefonunun yanı sıra internet erişim data kartları, connect kart ve çoklu modem üretimi de yapacaklarını bildirdi.

Temmuz ayında çıkan Teşvik Yasası’nın Erzincan’da yatırım yapılmasında etkili olduğunu ifade eden Kuzu, Aralık 2009’da Çinli Lenovo Mobile ile distribütörlük ve lisans adı altında anlaşma yaparak, firmanın ürünlerini Türkiye’de üretebilme hakkı elde ettiklerini ifade etti. Üretime bir bant ile başlayacaklarını ama önümüzdeki dönemde 4 bantta devam etmeyi hedeflediklerini bildiren Doğan Kuzu, bir bantın kapasitesinin yaklaşık 35 bin adetlik telefon, 100-150 bin adetlik de ‘data kart’ olduğunu sözlerine ekledi.

Lenovo markasının ürünlerini üreteceklerini bir yandan da kendi projelerini hayata geçireceklerini dile getiren Kuzu, çift simkart pazarına girmeyeceklerini, 3G özellikli telefonla işe başlayacaklarını bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24