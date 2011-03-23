-YERLİ BİBERİN ADI MUTLU KENDİSİ TATLI KUMLUCA (A.A) - 23.03.2011 - Hibrit tohum konusunda uzun yıllar yapılan araştırmalar sonunda üretilen verimi yüksek ve tatlı sivri biber, Antalya'nın Kumluca ilçesinde çiftçiye tanıtıldı. Antalya'da faaliyet gösteren Genagri Tohumculuk Firması, ıslah ettiği hibrit sivri biber çeşidini çiftçilere tanıttı. Uzun yıllar süren araştırmanın ardından iki yıldır ticari olarak piyasada bulunan ve ''Mutlu'' adı verilen sivri biber çeşidinin, iklim şartlarına göre yüksek verimli ve tatlı olduğu bildirildi. Genagri Tohumculuğun sahibi Hikmet Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle sivri biber denilince akla acılığının geldiğini belirterek, geliştirdikleri sivri biber çeşidinin tatlı olduğunu söyledi. Diğerlerine göre bu çeşidin kış aylarında bile veriminin yüksek olduğunu anlatan Fidan, Türk tohumculuğu adına ürettikleri çeşidi piyasaya gururla sunduklarını kaydetti. Fidan, şu bilgileri verdi: ''Hibrit tohum üretimi ve çeşit geliştirmek gerçekten zor bir iş. Ürettiğimiz çeşidi çiftçiye ve tüketiciye kabul ettirmek de zor. Ancak biz, uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde bunu başardık. Piyasaya sürdüğümüz sivri biber çeşidimizin adını 'Mutlu' olarak tescil ettirdik. Bu günde burada çiftçilerimize yerinde, bu çeşidimizin tanıtımını yapıyoruz. İnşallah gelecek yıldan itibaren bu çeşidimiz, bölge ve Türk çiftçisinin gözdesi olacak.'' Ziraat Mühendisi Zafer Çitçi de firma olarak bu biber çeşidi için ''Alan da Mutlu, Satan da Mutlu'' sloganını seçtiklerini söyledi. Mutlu sivri biber eken çiftçinin yüksek verimiyle mutlu olacağını anlatan Çiftçi, ''Verimi, ürün kalitesi ve pazarlama konusunda ürün gerçekten çok güzel. Bu çeşit; adı gibi, aynı zamanda tadıyla da tüketiciyi mutlu edecek'' diye konuştu. Serasında bu yıl mutlu sivri biber çeşidi üretimi yapan çiftçi Mehmet Seyrek de, bu çeşidi en çok kış dönemindeki veriminden dolayı beğendiğini, satışını yaparken de tatlı olmasının ayrıca pazarlamada avantaj sağladığını vurguladı.