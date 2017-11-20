Yerleşim yeri yakınına yapılan asfalt ve atık tesisine tepki

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - ÇEVRE Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, Sakarya\'nın Hendek ilçesinde bulunan asfalt şantiyesi ile yapımı devam eden evsel atık aktarma tesisinin yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle Katı Atık Yönetmeliği\'nin yerleşim alanlarına 1 kilometre uzaklıkta olması şartına uygun olmadığını belirterek, tesislerin izin alınmadan yapıldığını, kirlenmenin belediye eliyle yapıldığını söyledi.

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, Hendek Belediyesi\'ne ait Büyükdere Mahallesi\'ndeki asfalt şantiyesi ve aynı bölgede yapımı devam eden evsel atık aktarma tesisinin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Sait Ağdacı bölgede çekimler yaparak, tesislerin yerleşim alanlarına yakınlığını, evsel atık aktarma tesisinde yaşanacak sızıntıların su kaynaklarına zarar vereceğini, koku ile birlikte kirlenmeye neden olacağını tespit ederek, Sakarya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü\'ne dilekçe yazarak, Katı Atık Yönetmeliği\'ne göre \'Her türlü atık bertaraf, işleme, depolama tesisleri, çevreye ve ekolojik yaşama zarar vermeyecek şekilde ve meskun mahallere en az bin metre uzaklıkta olmalıdır\' hükmüne aykırı olarak tesislerin yapıldığını, tesislerin ÇED raporunun olup olmadığını, müdürlüğün ne gibi işlemler yaptığını dilekçe ile sordu.

UYARI YAZISI GÖNDERİLDİ

Sakarya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı\'ya verdiği yazılı cevapta, Hendek Belediyesi tarafından işletilen asfalt, beton ve büz bordür imalathanesi için bakanlık tarafından \'ÇED Gerekli Değildir\' kararının verildiği, sahada yapılmaya başlanılan atık aktarma istasyonu ile ilgili olarak ise Çevre Kanunu kapsamında gerekli önlemlerin alınması, faaliyeti devam eden tesisler için ise Çevre Mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi amacıyla İl Müdürlüğü\'ne başvurulması hususunda Hendek Belediyesi\'ne uyarı yazısı gönderildiği, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

KİRLENME BELEDİYE ELİYLE YAPILIYOR

Sait Ağdacı, Büyükdere Mahallesi\'nde kirlenmenin belediye eliyle yapıldığını belirterek, \"Hendek Büyükdere Mahallesi\'ndeki kirlenme maalesef belediye eliyle yapılmaktadır. Evsel atık sıkıştırma tesisinin bir aktarma istasyonu olarak kullanılacağı beyan edilmiştir. Atıkların buraya nakledilmesi koku ve organik atıkların sızıntısı ile koku ile birlikte kirlenmeye neden olacaktır. Meskun mahalde kanuna göre bu mahiyette tesis kurulması yasaktır. Çevrede yerleşim yeri, su kaynakları, orman bulunmamalıdır. Ancak her iki tesiste tüm bu kriterlere aykırı olarak görülen yere yapılmış olup, izin dahi alınmamıştır. Kontrol mercii olan Sakarya İl Çevre Müdürlüğü ise izin alınmadan yapılan tesisler için gereken işlemleri yapması gerekirken \'herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi halinde gereken işlem yapılacaktır\' cevabını vermiştir. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi olarak sorumluluk sahamızda tüm kanunsuzluk ve çevre katliamlarının takipçisi olmaya, sonuç alana kadar devam edeceğiz\" dedi.



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