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Yerleşik yabancılar sağlık merkezine yardım için yüzdü

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde yerleşik yabancılar, yeni yapılacak sağlık merkezine cihaz alınmasına yardım amacıyla yüzme yarışı düzenledi

11 Ekim 2017 14:55

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)-ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'nde yerleşik yabancılar, yeni yapılacak sağlık merkezine cihaz alınmasına yardım amacıyla yüzme yarışı düzenledi.
Kaş\'a bağlı Kalkan Mahallesi\'nde yerleşik yaşayan yabancılar, İngiliz Christopher Paul Davies öncülüğünde bir kurum veya kuruluşa yardım için her yıl geleneksel yüzme yarışı düzenliyor. Bu yıl 7\'nci kez yapılan yarış Kalkan\'a yeni yapılacak sağlık merkezine bir görüntüleme cihazı almak için düzenlendi. Bu yılki yarışa 15\'i yabancı, 17 kişi katıldı. Kalkan Körfezi açıklarında başlayan yarışta yüzücüler yaklaşık 7 kilometre yüzdü. Yarış sırasında AKUT Kaş- Kalkan birimleri güvenlik önlemi aldı. Birinciliğin olmadığı yarışı tamamlayanlara madalya verildi. Yarışın ardından sahilde bir yardım kampanyası düzenlendi.
Yardım kampanyasına öncülük eden Christopher Paul Davies, \"Yıllardır Kalkan ve çevresinde yaşıyoruz. Artık bu toplumun bir parçası olduk. Çevremizdeki sorunların çözümüne katkı sağlamak, kendi aramızda dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak için 7 yıldır böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Bu yılki kampanyada topladığımız para ile yeni yapılacak sağlık merkezine görüntüleme cihazı satın alınmasına katkı sağlayacağız. Şu ana kadar kampanyamızda 40 bin lira topladık. Kampanyamız devam edecek. İnsanların sağlık sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak görüntüleme cihazının alınmasına çalışacağız\" dedi.

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