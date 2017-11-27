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'Yerler kirlenmesin' diye çamurlu kara lastiklerini çıkarıp, bankaya çoraplarıyla girdi (2)

'SAYGIMDAN ÇIKARDIM' Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, çamurlu kara lastiklerini dışarıda çıkarıp, bankaya çoraplarıyla giren 56 yaşındaki Binnaz Uysal, “Çamurlu kara lastiklerimi, saygımdan dolayı çıkardım” dedi

27 Kasım 2017 20:42

\'SAYGIMDAN ÇIKARDIM\'
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, çamurlu kara lastiklerini dışarıda çıkarıp, bankaya çoraplarıyla giren 56 yaşındaki Binnaz Uysal, “Çamurlu kara lastiklerimi, saygımdan dolayı çıkardım” dedi.
Tarlada zeytin topladığını anlatan 6 çocuk annesi Binnaz Uysal, çocuklarının maaşını çekmek için işini bırakıp, aceleyle bankaya gittiğini anlattı. Mesai bitmeden bankaya yetişmek üzere acele ettiğini belirten Uysal, yerlerin kirlenmemesi için çamurlu kara lastiklerini ayağından çıkarıp, çoraplarıyla içeri girdiğini söyledi. Uysal, \"Zeytin toplamak için tarlaya gittim. Çocuklarımın maaşını çekmek için aceleden bankaya geldim. Lastiklerimi çıkarttım. Güvenlikçi, ‘Teyze, niye lastiklerini çıkarttın?\' diye sordu. \'Çamur olur içerisi\' dedim. O da ‘Biz, süpürürüz’ dedi. Beni ikna etmeye çalıştı; ama ben, yine de çıkardım ve öyle girdim. Saygımdan dolayı çıkardım, çoraplarımla bankaya girdim. Paramı aldım, çıktım\" diye konuştu.
\'ÇOCUK OKUTMAK, KOLAY DEĞİL\'
Orhangazi\'ye bağlı Yeniköy Mahallesi\'nde yaşayan Uysal, eşinin, yaklaşık 3 yıl önce akrabaları tarafından öldürüldüğünü söyleyerek, “Okuyan çocuklarım, var. Kendi tarlamda, zeytinim bitse de yevmiyeye gidiyorum. Çocuklarımı okutuyorum. Çocuk okutmak, kolay değil” dedi. 

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