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Yerköy'deki cenaze töreni iptal edildi SİVAS (A.A)

19 Ağustos 2011 17:46

-Yerköy'deki cenaze töreni iptal edildi SİVAS (A.A) - 19.08.2011 - Yozgat Valisi Necati Şentürk, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde şehit olduğu açıklanan Uzman Çavuş Erhan Ar'a ait herhangi bir bulguya rastlanılmadığını belirterek, bugünkü cenaze töreninin iptal edildiğini duyurdu. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında ilk etapta kayıp olduğu belirtilen daha sonra şehit olduğu açıklanan uzman çavuş Erhan Ar'a ait Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede herhangi bir bulguya rastlanılamadığı bildirildi. Ar ailesinin yaşadığı Yerköy ilçesine gelen Yozgat Valisi Necati Şentürk, Cuma namazını kılmak ve şehitler için okutulan mevlite katılmak için Yerköy Merkez Çarşı Camisi'ne geçti.  Burada cemaate vaaz veren Yerköy Müftüsü Ahmet İkbal Aydın'ın şehidin cenazesinin ilçeye öğleden sonra getirileceğini belirtmesi üzerine mikrofonu eline alan Vali Şentürk, cemaate seslendi. Vali Şentürk, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde uzman çavuş Erhan Ar'a ait herhangi bir bulguya rastlanılmadığını belirterek, bugünkü cenaze töreninin iptal edildiğini duyurdu. Bu arada törenin düzenlenmesinin planlandığı İstasyon Meydanı'ndaki Türk bayraklarının da itfaiye ekiplerince kaldırıldığı görülürken, durumun aileye bildirildiği kaydedildi.

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