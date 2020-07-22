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Yerine kayyım atanan HDP'li Batman Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Demir tutuklandı

22 Temmuz 2020 19:27

İçişleri Bakanlığı'nca hakkında yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında görevden alınan ve yerine kayyım atanan eski Batman Belediyesi Eş Başkanı HDP'li Mehmet Demir tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında 23 Mart günü gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alınan eski Batman Belediyesi Başkanı HPD'li Mehmet Demir, dün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alınmıştı.

Batman Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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