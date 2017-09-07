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Ekonomi

Yerfıstığında düşük rekolte üreticiyi üzdü

Efendi ERKAYIRAN / KADİRLİ(Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin  Kadirli İlçesi'nde hasadına başlanan yerfıstığında verimin düşük olması çiftçiyi üzdü

07 Eylül 2017 14:06

Efendi ERKAYIRAN / KADİRLİ(Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE\'nin  Kadirli İlçesi\'nde hasadına başlanan yerfıstığında verimin düşük olması çiftçiyi üzdü.
Kadirli\'de 39 bin 570 dekar alana ekim yapıldığını belirten Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, geçen yıl dekara 400 kilo ürün alındığını bu yıl ise 250 ile 350 kilo arasında ürün alındığını söyledi. Kadirli\'de erken ekim ve erken hasat nedeniyle verimin düşük olduğunu belirten Hanifi İspir, fıstığın kilosunun 5 liradan alıcı bulması halinde çiftçinin zararın biraz da olsa telefi edebileceğini kaydetti.
Kadirli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü F. Rüştü Özeser de Osmaniye\'nin Türkiye\'nin yer fıstığı ihtiyacının önemli kısmını karşıladığını belirterek, \"Ülke ekonomisinde önemli yere sahip olan birinci ürün yerfıstığı hasadımız başladı. Yaklaşık 39 bin 570 dekarda ekimi yapılan yerfıstığında ilk hasat başladı. Geçen yıl rekoltemiz 25 bin ton olmuştu\" dedi.
Tarlasında hasat yapan çiftçi Ömer Ela ise, \"Normalde Eylül ayının 25\'inden sonra hasat yaptığımız yerfıstığını bu yıl Eylül ayının başında hasat ettik. Verim biraz düşük ama fiyat 5 lira gibi olursa çiftçinin verimden kaybı bu şekilde giderilebilir\" diye konuştu.
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