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Dünya

Yeremiç, BM Genel Kurulu Başkanlığına aday  BELGRAD (A.A)

24 Ocak 2012 22:56

-Yeremiç, BM Genel Kurulu Başkanlığına aday  BELGRAD (A.A) - 24.01.2012 - Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Yeremiç, Birleşmiş Milletler'in (BM) 67. Genel Kurulu Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug'da yer alan haberde, Brüksel'e düzenlediği iki günlük ziyaretin sonunda gazetecilere açıklama yapan Yeremiç, BM'nin 67. Genel Kurulu Başkanlığı görevi için aday olduğunu ifade ederek, ''BM Genel Kurulu Başkanlığı için yol uzun ve karmaşık'' dedi. Sırbistan'ın tüm dünyaya yönelik açık, aktif ve çok boyutlu dış politika sürdürdüğünü söyleyen Yeremiç, bu ülkenin uluslararası alanda itibarı olduğunu dile getirdi. Yeremiç, BM Genel Kurulu Başkanlığı seçiminin ''günlük politika meselesi olmadığına'' işaret etti. Sırbistan'ın aday gösterdiği Yeremiç'in rakibinin ise Litvanya'nın BM'deki Büyükelçisi Dalia Leinart olacağı öğrenildi.

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