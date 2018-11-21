"Yerelde ittifak"ta ikinci tur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP’ye yaptığı çağrıyla başlayan ancak “AKP’nin soğuk bakması” nedeniyle yine Bahçeli’nin, 23 Ekim’deki partisinin grup toplantısında “Kendi yolumuzu kendimiz çizeriz” açıklamasıyla son bulan AKP ve MHP arasında “yerelde ittifak”ın ikinci turu bugün başlıyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığına göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Bahçeli, bugün saat 16.00’da yeniden bir araya gelecekken, iki partinin de “her ilde kendi adaylarıyla seçime girmek istediği” belirtiliyor. Görüşmede, ittifakın “tabanda gerçekleşmesi” yönünde iki liderin görüş alışverişi yapacağı” belirtilirken, parti liderlerinin bazı illerde “ortak adayla seçime girme ya da bir partinin güçlü olduğu illerde, aday çıkarılsa bile o partinin adayının desteklenmesi” formülünün de masaya yatırılacağı kaydediliyor.