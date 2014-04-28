'Yerel Yönetimler Özerklik Yasası bağlamında bir düzenleme artık elzem'

Abdullah Öcalan çözüm sürecine ilişkin, "Bazı hususların mutlaka yasalaşması gerek. Bunlardan bir tanesi Yerel Yönetimler Özerklik Yasası, diğerinin de Demokratik Sivil Toplum Yasası" dedi. Öcalan, "Yerel Yönetimler Özerklik Yasası bağlamında yetkiyi yerele veren, yerelde demokrasiyi inşa eden düzenlemenin artık elzem olduğunu" ifade etti.

BDP ve HDP'li vekilerce 30 Mart sonrası ilk kez gerçekleştirilen İmralı ziyaretinde yer alan BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, görüşmenin ayrıntılarını Özgür Gündem'den Ali Barış Kurt'a anlattı. Baluken, Öcalan’ın, Hem Kürt ilkel milliyetçi çevreler hem de bazı Türk sol gruplarının ve sahte aydınların HDP projesinden rahatsız olduğunu ve kendisinin de takip ettiğini söyledi.

Özgür Gündem yer alan haber şöyle:

'Özerklik ve DST Yasası gerekiyor'

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın BDP-HDP heyetiyle seçim sonrasında yapacağını ve kritik önemde olduğunu vurguladığı görüşme; önceki gün gerçekleşirken, heyette yer alan BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Baluken, toplantıya heyet olarak yaptıkları aktarımlarla başlandığını ifade ederek, Öcalan’ın son dönemde devlet heyetiyle iki görüşme yaptığını söyledi. Öcalan’ın hükümete yönelik eleştirilerini de aktaran Baluken, hükümete Yerel Yönetimler Özerklik Yasası ile Demokratik Sivil Toplum Yasası (DST) önerilerinde bulunduğunu bildirdi.

Öcalan’ın AKP hükümetini, Kürt sorununun demokratik çözümüne yönelik yasal düzenlemeleri yapmamasından dolayı eleştirdiğini aktaran Baluken, şöyle konuştu: “Kürt meselesinin çözümü için önemli olan bazı hususların mutlaka yasalaşması gerektiğini söyledi. Bunlardan bir tanesinin Yerel Yönetimler Özerklik Yasası, diğerinin de Demokratik Sivil Toplum Yasası olduğunu ifade etti. Yerel Yönetimler Özerklik Yasası bağlamında yetkiyi yerele veren, yerelde demokrasiyi inşa eden düzenlemenin artık elzem olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na şerhini kaldırması gerektiğini söyledi. Bunun tüm kamuoyuna anlatılmasının da önemli olduğunu, bu tarz idari reform süreçlerinin bütün Avrupa’da, dünyada tamamlandığını ama Türkiye’nin bunu başaramadığını belirtti. Fransa örneğini verdi. İtalya’nın 21, İspanya’nın 17 özerk bölgeden oluştuğunu; Almanya’nın 13 federe bölgesi olduğunu; İngiltere’de 4 özerk bölge, Amerika’da 51 özerk eyalet, Rusya’da 81 özel birliğin olduğunu vurguladı. ‘Türkiye madem Avrupa’yı, Batı’yı taklit ediyorsa, reformlar konusunda niye ağırdan alıyor, cesur davranmıyor’ eleştirisini yaptı.”

Sivil toplum parlamentosu

Öcalan’ın Demokratik Sivil Toplum Yasası ile ilgili olarak kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirttiğini söyleyen Baluken, “Toplumun kendini özgürce örgütlemesinin son derece önemli olduğunu söyledi. DTK’nin de sivil toplum ihtiyacını karşılayacak bu yasa üzerinde bir tartışma ve çalışma yürütmesi gerektiğini söyledi. Sayın Öcalan DTK’nin ‘sivil toplumun parlamentosu’ olarak çalışması gerektiğini ifade etti” diye konuştu.

'Seçim sonuçları önemli'

Öcalan’ın seçim sonuçlarına ilişkin, tüm baskılara ve hilelere rağmen halkın kararlı iradesinin ortaya çıkardığı sonucun önemli olduğunu belirttiğini aktaran Baluken, şu değerlendirmeleri aktardı: “Tabii beklenti daha büyüktü. BDP’nin, HDP’nin örgütlü yapıları daha büyük beklentiyi açığa çıkarmada yetersizlikler gösterdi. Önümüzdeki dönemde bunların masaya yatırılarak, gerekli tedbirlerin alınması konusunda yeniden yapılanma süreci de önemli. AKP’nin seçim hilelerine başvurması kabul edilemez; demokratik siyaseti öngören çözüm sürecine denk düşen bir yaklaşım değildir.”

'HDP kendi adayı ile girmeli'

Baluken, Öcalan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemli olduğuna vurgu yaptığını belirterek, bununla ilgili mesajını da şöyle aktardı: “HDP’nin kendi potansiyelini önemsemesi ve bu potansiyeli birleştirecek şekilde kendi adayıyla seçime girmesi önemlidir. Yerel yönetimler seçiminde ortaya çıkan düzeyi çok aşan bir başarı yakalanabilir. Tüm emekçi halkları kucaklayacak etkili bir aday etrafında bu çalışmanın yürütülmesi gerekiyor. Kendi adayımız etrafında buluşup, oyları çoğaltacağız.”

'Daha önemli gelişmeler olmalı'

Öcalan’ın “KCK” davasında yargılananların bazılarının tahliye edilmesiyle ilgili olarak ise şunları kaydettiği öğrenildi: “Onlar zaten rehine pozisyonundaydı. Bırakılmaları bu pozisyonun sona ermesi açısından önemlidir. Ancak hala cezaevlerinde olan siyasi tutsaklarla ilgili önümüzdeki günlerde bazı gelişmelerin, daha önemli gelişmelerin olması gerekiyor. Yine hasta tutsaklarla ilgili de hükümetin hızla bazı adımlar atması beklentisi içindeyim.”

Öcalan’dan mektuplar

Baluken, Öcalan’ın yeni mektup ve bildiriler yazdığını da aktararak şu bilgileri verdi: “BDP Kongresi’ne 4 sayfalık mektup, HDP Kongresi’ne 4 sayfalık mektup, 1 Mayıs için 2 sayfalık mesaj, Demokratik İslam Kongresi’nde okunmak üzere 6 sayfalık mesaj yazdığını ifade etti. Yine KCK Yürütme Konseyi’ne bir mektup kaleme aldığını ancak bu mektubun henüz bitmediğini söyledi. KCK’ye yazdığı mektubun büyük ihtimalle 17-18 sayfalık olacağını ve iletilmek üzere yakında Heyet’e ulaştıracağını açıkladı. Ayrıca Sayın Öcalan Şakran Cezaevi’nde kalan Nesrin Akgül şahsında tüm kadınlara 1 sayfalık mektup yazdığını açıkladı. Bu mektubu da Pervin Buldan ulaştıracak.”

'Hendekçiler rezil'

Baluken, Rojava halkına selamlarını ileten Öcalan’ın, KDP tarafından Rojava sınırında kazılan hendeklere de sert tepki gösterdiğini ve KDP ile AKP’nin ortak hareket ettiğini belirttiğini aktardı. Baluken, Öcalan’ın gösterdiği tepkiyi şöyle aktardı : “Sayın Öcalan hendek kazma işiyle kimsenin sonuca ulaşamayacağını ve hendek kazmanın kendini rezil etme dışında bir işe yaramayacağını ifade etti. Hem KDP’ye hem de Türkiye’ye eleştirileri oldu. ‘Türkiye’nin özellikle Rojava politikasında bazı değişikliklere gitmesi gerekiyor; beklentim budur’ dedi. Sınır kapılarının açılmasıyla ilgili bazı adımların hızla hayata geçirilmesiyle ilgili gelişmelerin olması gerektiğini söyledi. Rojava politikasıyla ilgili bazı gelişmelerin olabileceğini, bunu beklediğini söyledi.”

'HDP halka anlatılmalı'

Baluken, BDP’li milletvekillerinin HDP’ye geçişi ve HDP konusunda da Öcalan’ın önemli değerlendirme ve çağrılarını aktardı. Baluken Öcalan’ın, “Hem Kürt ilkel milliyetçi çevreler hem de bazı Türk sol gruplarının ve sahte aydınların HDP projesinden rahatsız olduğunu kendisinin de takip ettiğini söyledi. Ancak HDP’nin stratejik hamle olarak halka anlatılmasının gerektiğini, emekçiler için stratejik anlamda dostluk hamlesi olduğunu ifade etti. Sorunu kişiye indirgemek, ya da BDP’nin bölgeden uzaklaştığı düşüncesini yanlış bulduğunu söyledi ve bu eleştirileri yapanlara demokratik ulus çözümlemesini defalarca okumasını önerdi” dediğini aktardı. Baluken, Öcalan’ın ırkçı saldırılara karşı halklara HDP’yi sahiplenme, HDP’ye ise özsavunmasını geliştirme çağrısı yaptığını belirtti.