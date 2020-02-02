Yerel yönetimler için yasa taslağı: Projeler valilik eliyle gerçekleşecek, belediye izni gerekmeyecek

Hazırlanan 'Yerel Yönetimler Yasa Taslağı', birçok 'zorlu' görevin valilikler aracılığıyla belediye başkanlarına yaptırmaya hazırlanıyor. Taslak çalışma, belediye başkanlarının izni olmadan projelerin valilikler eliyle yaptırılabilecek ve gideri belediyeden karşılanacak.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 61 maddelik taslak çalışmada belediye başkanlarının izni olmadan iktidarın projeleri valilikler eliyle yaptırılabilecek ve gideri belediyeden karşılanacak, valiler “şiddete yardım” gerekçesiyle belediyelerin mal ve malzemelerine el koyabilecek.

Taslak çalışma, Belediye Kanunu’nda öngörülen değişiklik ile iktidarın büyük projelerinin belediye yönetimleri tarafından yapılmak istenmediği durumlarda Valiler duruma el koyabilecek, öngörülen proje Vali tarafından belediye kaynakları kullanılarak yaptırılabilecek. Böylece, Kanal İstanbul projesinin protokolünden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu kararı, Valilik eliyle “yok” sayılacak. Vali, belediyenin araç ve gereçlerinin, personelinin ve bütçesinin Kanal İstanbul projesinde kullanılmasına onay verebilecek.

Taslak çalışmada, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda da değişiklik öngörüldü. Buna göre, Cumhurbaşkanı izni olmaksızın, “bağış yoluyla” üçüncü kişilere ait şirketler belediyelere devredebilirken şimdi bu olanak da ortadan kaldırılıyor ve Cumhurbaşkanı’nın onayı şartı kesinleşiyor. Aynı Kanun’da yapılması planlanan bir diğer değişiklikle de büyükşehirlerin merkez ilçe belediyeleri ile büyükşehir sınırlarında bulunan diğer ilçe belediyeleri arasında ayrım yapıldı. Birbirine komşu iki belediyenin farklı düzenlemelere tabii tutulmasının önü açıldı.





Önemli görevler ilçelere



Düzenleme ile yolcu ve yük terminali yapma, otopark yapma, işletme ve işlettirme, ruhsat verme yetkileri ile mezarlık hizmetlerini yürütme, toptancı hali ve mezbaha yapma yetkisi tek başına ilçe belediyelerine verilecek.

Belediye Kanunu’nda öngörülen değişiklikle, ortak yatırım programları için ilçe belediyesi bütçesinde ödenek bulunmaması halinde büyükşehir belediyesinin veya bağlı kuruluşlarının bütçesinden bu işler için ödenek ayrılması zorunluluğu getirilecek.



Öngörülen düzenlemeye göre, belediye imkanlarının “şiddet olaylarında dolaylı da olsa” kullanıldığının tespiti durumunda valilik kararıyla taşınır mallara el konulabilecek. Belediye personeli vali veya kaymakam tarafından görevinden uzaklaştırılabilecek ve kişinin göreve geri dönmesinin tek yolu da vali veya kaymakamın kararı ile olabilecek.