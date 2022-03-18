Yerel yetkililer: Ukrayna'nın Merefa kentine yapılan Rus saldırıları perşembe günü en az 21 kişiyi öldürdü

T24 Dış Haberler

Yerel yetkililer, Ukrayna'nın Merefa kentine perşembe günü yapılan Rus saldırısında en az 21 kişinin öldürüldüğünü ve 25 kişinin yaralandığını belirtti.

Bölge savcıları, Facebook üzerinden yaptıkları açıklamada Rus askerlerinin topçu ateşinin perşembe günü Merafa'da bir okulu ve topçu merkezini vurduğunu ifade etti.

25 yaralıdan 10'unun durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Savcıların açıklamasıyla birlikte büyük hasar görmüş çok katlı bir binanın fotoğrafı paylaşıldı.

Merefa, Harkov'un 30 kilometre güneyinde bulunuyor. Harkov, 24 Şubat'tan bu yana en ağır saldırılara uğrayan şehirlerden biri olmuştu.