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Yerel tohumlar şenlikle takas edildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, belediye tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Yerel Tohum Takas Şenliği'nde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen üreticiler yerel ürün ve tohumları takas etti

24 Mart 2018 17:27

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde, belediye tarafından bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Yerel Tohum Takas Şenliği\'nde Türkiye\'nin çeşitli yerlerinden gelen üreticiler yerel ürün ve tohumları takas etti.
İncirliova Park\'ta düzenlenen İncirliova 2. Yerel Tohum Takas Şenliği\'ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya ve Türkiye\'nin birçok il ve ilçesinden 50 üretici katıldı. Üreticiler, Şenlik\'te yörelerinin doğal ürünleri ve yerel tohumlarını sergiledi. Getirdikleri tohum ve ürünleri başka bölgelerden getirilenlerle takas yaptı. Gün boyu devam edecek olan etkinlikte açılan stantlarda yerel ürünler de satışa sunuldu.
\'ULUSAL BAZA ÇIKARDIK\'
MHP\'li İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, \"Ulusal bazda yapmaya çalıştığımız bu etkinlik, gerçekten istediğimiz şekli almaya başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Makedonya\'dan misafirlerimiz var. Gelecek yıllarda bunları biraz daha artıracağız. Burada insanlığın ihtiyacı olan doğal beslenmenin, doğal kaynaklardan sağlanmasını ve çok işlem görmemiş orijinal tohumların paylaşılmasını sağlamayı hedefledik. Bu anlamda da tohum takasında belediye olarak yapmaya başladığımız program, karşılık göstermeye başladı. Önümüzdeki yılarda daha geniş katılımlı yapmayı amaçlıyoruz\" dedi.

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