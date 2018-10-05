Yerel seçimlere 6 ay kaldı; çalışmalarına hız kazandıran MHP adaylara kitapçık dağıttı

Yerel seçimlere 6 ay gibi bir süre kala MHP’de yerel seçim çalışmaları hızlandı. MHP'nin daylarına dağıttığı, “Üretken Belediyecilik” başlıklı kitapçıkta "demokratik ve insan haklarına saygılı belediyecilik” vurgusu dikkat çekti.

CHP'den Selda Güneysu'yun haberine göre MHP’de tüm il, ilçe ve belde teşkilatlarına gönderilen “Üretken Belediyecilik” başlıklı kitapta, hem başkan adaylarına yönelik öğütler hem de partinin yerel yönetimlerdeki stratejileri anlatılıyor. Kitapta, belediye başkan adaylarına “Devletle vatandaşı buluşturun. Kent estetiğine önem verin. Kenti bilim ve sanatla buluşturun” şeklinde öneriler de bulunurken, başkan adaylarından “bölücülüğe ve ayrımcılığa karşı birlik ve beraberliği güçlendiren hizmetlerin beklendiğine” de vurgu yapılıyor. Kitapta, “yolsuzlukların olmadığı bir yönetimin sağlanması gerektiği de özellikle belirtiliyor.