Yerel seçimlere 13 siyasi parti katılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart\'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine katılacak siyasi partileri belirledi. Buna göre seçimlere 13 siyasi parti katılacak.

YSK\'nın internet sitesinde yayımlanan karar göre; siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM\'de grubu bulunması gerektiği vurgulandı. Bir ilde teşkilatlanmanın, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurma anlamına geldiği hatırlatılan kararda, 2820 Sayılı Kanun uyarınca da ilçe teşkilatının varlığından bahsedilebilmesi için, ilçe kongresinin yapılarak ilgili organların oluşturulması gerektiği kaydedildi.

SEÇİME KATILACAK PARTİLER

Bu çerçevede; Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi\'nin ilgili mevzuata göre seçime katılma yeterliliğine sahip partiler olduğu bildirildi. Diğer partilerin ise, genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu yerine getiremedikleri açıklandı.



Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)