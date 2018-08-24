"Yerel seçimlerde en çok Muharrem İnce çalışacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yerel seçimlere ilişkin ilk adımın bayram sonrası atılacağını, kampanya süresinde Muharrem İnce'nin katkısının alınması gerektiğini söyledi. Salıcı, olağanüstü kurultay için imza verenin de vermeyenin de CHP'li olduğuna vurgu yaparak, " İnce, yerel seçimlerde partili kimliğinden dolayı en çok çalışan arkadaşımız olacaktır. Bundan şüphem yok" dedi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre Salıcı’nın açıklamalarından dikkat çekenler şöyle:

"Tartışmalar sonuçlanacak"

Bizim yol haritamızın birinci adımı, Kurban Bayramı’ndan sonra parti içinde var olan tartışmaları tamamen sonuçlandırmak. İkinci adım ise önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçime örgütümüzü motive etmek için bölge toplantıları yapacağız. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bölge toplantıları başlatacağım. Bölge toplantılarında hem mevcut, hem daha önce görev yapmış il ve ilçe başkanları ile hem de belediye başkanlarını davet edip görüş alışverişinde bulunacağız. CHP’de ‘eski yönetici’ yoktur, ‘kıdemli yönetici’ vardır. Onların görüşleri de bizim için değerlidir. Parti yöneticilerimiz arasında ‘imza verdi - vermedi’ ayrımı yapmayacağız. Artık aştık bunları. CHP’nin bütün birikimini, bütün insan kaynağını yerel seçime odaklamaya çalışıyoruz. Daha önceki milletvekillerimiz de davet edilecek.

Seçim sonuçları analizi

Diğer taraftan da diğer parti yöneticilerimizin yapacakları var. 29 Ağustos’ta Parti Meclisi (PM) toplanacak ve seçim sonuçları değerlendirilecek. Bayram sonrasına kadar il ve ilçeler danışma kurullarını yapmış olacak. Onun üzerinden 29 Ağustos’ta daha detaylı, aynı zamanlı bilimsel analizlerinde ışığında seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Çıkarmamız gereken sonuçlar neyse, örgütsel ve partinin bundan sonra sürece hazırlanması açısından sonuçları çıkartacağız ve gereken adımları atacağız.

"İmza veren de vermeyen de CHP’li"

İmza tartışmasını tamamen bitiriyoruz. CHP’de hiç kimsenin CHP’liliği veya birikimini tartıştırmayız. İmza veren de vermeyen de CHP’li. CHP’de bir tartışma kültürü var. Biz kendi içimizde bazı konuları konuşur ve tartışırız. Tartışma kültürünü bir avantaj olarak kullanmamız lazım. Bu CHP için zenginlik. Diğer siyasi partiler de bu yok, onun için bazı kesimler bunu garip karşılıyor. Asıl problem de başka partilerde neden olmadığı zaten.

"Siyasi eleştiriye işlem yok"

(Olağanüstü kurultay için imza verenlere) Her hangi bir şekilde bir disiplin işlemi yapmıyoruz. Hakaret içermediği sürece eleştiriye açığız. Farklı fikirlerin ifade edilmesinde sakınca görmüyoruz. Bazı illerde disipline ilişkin girişimler oldu ama biz il başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız ile bu konuda görüştük, yaptığımız açıklama çerçevesinde davranmaları doğru olur . Siyasi eleştiriye evet, hakarete hayır. Genel merkezde siyasi eleştiriden dolayı hiç bir işlem yapılmadı.

"Temasa kapımız açık"

Muharrem İnce bizim partilimiz, grup başkanvekilliği görevi yaptı, cumhurbaşkanı adayımız oldu ve bizim için bir değer. Her zaman temas için kapımız açıktır. O da isteği gibi temas kurabilir. Bundan gocunmayız mutlu oluruz. Yerel seçimlerde aday belirlenirken CHP birikiminin ortaya çıkartılması gerekiyor bence. Bir partilimizin daha önce nerede durduğu teferruat. Seçim çalışmalarına katarak hepsinin katkısını alacağımız bir süreç yürütmek istiyoruz. Kamuoyunda karşılığı olan partililerimiz aday olacak. İnce, yerel seçimlerde partili kimliğinden dolayı en çok çalışan arkadaşımız olacaktır. Bundan şüphem yok. İnce’nin katkılarını almamız lazım, hem kampanya sürecinde hem kampanya öncesinde.

"Hedeften kıymetli değil"

Ülkenin ağır bir ekonomik krize girdiği bu dönemde, tüm CHP’lilerin öncelikli görevi yerel seçimlerde başarılı bir sonuç alarak, iktidarın yerelden başlayarak değişimini sağlamaktır. Hiçbir parti içi mesele bu hedeften daha kıymetli değildir.