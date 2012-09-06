Yerel seçimler için AKP ve MHP '27 Ekim' dedi, CHP '3 Kasım'ı önerdi

AKP, yerel seçimlerin erkene alınarak 27 Ekim 2013'te yapılması konusunda MHP kanadıyla anlaştı. CHP ile de bugün görüşüldü. CHP’li Muharrem İnce ‘Bizim için erken seçim daha da ileri alınabilir; ancak bayram ve tatil gününe denk geldiği için 3 Kasım’ı önerdik’ dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, 29 Mart 2014'te yapılacak olan yerel seçimlerin öne alınması konusunu görüşmek üzere CHP Meclis grubunu ziyaret etti. Canikli, CHP Grup Başkanvekilleri Muherem İnce ve Emine Ülker Tarhan ile 45 dakika görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Canikli, yerel seçimlerin öne alınabilmesi için yapılacak Anayasa değişikliği konusunda, CHP grup başkanvekillerini ziyaret ettiğini ve görüşlerini aktardıklarını ifade etti.

Canikli, CHP'nin yerel seçimlerin 3 Kasım 2013'te yapılmasının daha uygun olacağı görüşünü ifade ettiğini söyledi.

'İstiyorsanız 2013 baharında yapalım'

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce de, yerel seçimlerin öne alınması ile ilgili ''Biz Ana muhalefet partisi olarak seçime en hazırlıklı partiyiz. Seçimden kaçtığımız falan yok. Az önce televizyonlarda 'CHP, 3 Kasımı önerdi' yazısını gördüm. Hayır başka bir şey daha önerdik. 'İstiyorsanız hemen yapalım, 2013'ün baharında yapalım dedik.' Tatil nedeniyle... 27'si pazar, 29'u Cumhuriyet Bayramı. Arada 28'i kalıyor. İnsanlar tatili belki birleştirebilir. O yüzden 3 Kasım'ın daha uygun olacağını söyledik.

Ak Parti Ve MHP 27 Ekim'de anlaştı

Bu arada AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, MHP ile yaptıkları görüşmede de yerel seçimlerin 27 Ekim 2013 tarihinde yapılması konusunda MHP ile ortak mutabakata vardıklarını açıkladı.