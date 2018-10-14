Yerel seçim kulisleri: Mansur Yavaş adaylık konusunda CHP'den işaret bekliyor

2019 yılı Mart ayında yapılması beklenen yerel seçimler öncesinde siyasi partiler ittifak konusunda arayışlarını sürdürüyor. Belediye başkanı ile yardımcısının farklı partiden olmasıyla ‘siyasi kombin’ denilen formülü sunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın bir araya gelmesinin beklendiği kulislerde, adaylığı yeniden gündem olan Mansur Yavaş da merak konusu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partilerini tercih etmesini çok istediğini belirttiği Mansur Yavaş’ın kulislere göre, CHP’den işaret beklediği belirtiliyor. Yavaş’ın bu nedenle bekleyeceği de ifade ediliyor.

Yerel seçimlere odaklanan siyasi parti genel merkezlerinde henüz liderler düzeyinde bir ittifak görüşmesi olmadı. En yakın buluşma Erdoğan ile Bahçeli görünüyor. CHP- İyi Parti- Saadet Partisi ya da HDP hattında genel başkanlar düzeyinde bir temas yok. Ancak, aday hareketliliğin yaşandığı örgütlerde siyasi partiler arasında başlayan görüşmeler bulunuyor. Örgütlerde, seçilmesi garanti adaylar konusunda görüşme trafiği yaşandığı belirtildi.

Kulislerde, örgütler tarafından sunulacak isimlerin genel merkezler tarafından ne kadar ciddiye alınacağı da merak ediliyor. Ancak, seçmenin kendisine hitap etmeyen bir adaya oy vermeyeceği en çok dillendirilen konu oluyor.

AKP seçmeni şaşırtacak

Kulislerde, AKP seçmeninin yerel seçimlerde genel merkezi şaşırtacağı da konuşuluyor. En son AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’la girdiği kavganın sonucunda istifa eden Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz, geçen 2017 yılına damgasını vuran diğer büyükşehir belediye başkanlarının görev süreleri dolmadan istifalarına duyulan tepkilerin önümüzdeki yerel seçimlerde sandıkta çıkacağına işaret ediliyor. AKP’li seçmen ve partililerin bu seçimlerde partilerine oy vermeyecekleri de konuşuluyor.

AKP’deki istifa operasyonunda şimdiye kadar; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş art arda görevlerini bırakmışlardı.