"Yerel seçim demokrasiden çıkışın son kapısıdır"

Eski CHP Milletvekili ve BirGün yazarı Fikri Sağlar, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Sağlar, "Yerel seçimler demokrasiden çıkışın son kapısıdır!" diyerek "Bugünkü rejimin zorlamasıyla oluşturulan 2 partili sistem, demokrasiyi yok etmesinin yanı sıra ahlaka uymayan pazarlıklarla adalete ve toplumsal ilişkiye de sekte vuracaktır!" ifadesini kullandı.

Yeni sistemin "iki partili" biçime evrildiğini kaydeden Sağlar, "Bu siyasi yapı nedeniyle yerel seçimler bile genel seçim havasına büründü" diye yazdı.

AKP'nin oyunun yüzde 34'lere çekildiğini kaydeden Sağlar, "Son kapı!" başlıklı (15 Kasım 2018) yazısının bir bölümünde şunları kaydetti:

“İki partili sisteme” doğru evirilen siyasi yapımız nedeniyle yerel seçimler bile genel seçim havasına büründü. Bu durumu körükleyen de havuz medyasıdır!..



Sebep çok açık. AKP kan kaybediyor. Son seçimlerden bu yana AKP büyük bir oy kaybı yaşıyor. % 34’lere doğru düşen bir eğri karşımızda.



O nedenle havuz medyası her vesileyle muhalefetin ne yapacağını tartışırken iki önemli konuyu halkın dikkatinden kaçırmaya çalışıyor. Çünkü;



1- Türkiye müthiş bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya. İflaslar, konkordatolar, işten atılmalar, zamlar ve aç insanların artan sayısı ülkeyi vuruyor!...



2- AKP zayıflıyor, küçülüyor, yurttaşlar indinde güvenilir olmaktan süratle uzaklaşıyor. Türkiye’nin sorunlarına çare bulamıyor!...



3- Dış dünyada AKP daha da yalnızlaşıyor…



Tüm bu gerçekler AKP’nin kimyasını bozmuş, medyası aracılıyla ve yanına aldığı MHP ile yerel seçimleri kendince, rejimin bekası adına hem şantaj olarak kullanmak, hem de siyaseti daha da köreltmek için saldırgan bir politika izliyor ve böylece halkı sindirmeye çalışıyor!...

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