Yerel seçim bayrakçılara yaradı

Yerel seçimler öncesinde, bayrak ve flama üreten firmaların siparişlerinde önemli oranda artış oldu.

Yerel seçimler öncesi bayrak ve flama üreten firmaların siparişlerinde önemli oranda artış olduğu, bu alanda önde gelen fabrikalardan Geyve'deki Batı Emprime Tekstil'de, siparişlerin yetiştirilebilmesi için 24 saat çalışıldığı belirtildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde İstiklal Bayrak adıyla üretim yapan Batı Emprime Tekstil Ltd. Şti'nin sahibi Mustafa Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldan bu yana birçok ülkenin bayrağını diktiklerini ve ihracat yaptıklarını belirterek, 2-3 aydır yerel seçimlere hazırlandıklarını kaydetti.

Can, Kosova'ya yaklaşık 1 milyona yakın bayrak gönderdiklerini belirterek, en son İstanbul Büyükşehir Belediyesine, törenlerde ve açılışlarda kullanılması için 1 milyon bayrak diktiklerini bildirdi.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonasına 5 milyon bayrak gönderdiklerini anlatan Can, ''2010'da yapılacak Güney Afrika'daki FIFA Dünya Şampiyonası'na da biz bayrak hazırlayacağız'' dedi.

50 kişiyle 2 vardiya halinde çalıştıklarını kaydeden Can, günde 250 bin bayrak ürettiklerini, siparişleri yetiştiremedikleri durumlarda, fason üretim yoluna başvurduklarını belirtti.

Bütün partilerle görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Can, şunları söyledi:

''AK Parti kurulduğundan bu yana çoğu bayraklarını biz yapıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in adaylığı kesinleşti. Onun için de bayrak hazırlayacağız. Şu anda CHP'den 6 milyon bayrak siparişi aldık. Onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Bütün adaylar açıklandığı için bundan sonra daha yoğun olacak. AK Parti ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Net bir rakam veremiyorum ama CHP'den aldığımız siparişe yakın olur. Şu anda birçok partinin bayrağını üretiyoruz.''

Yerel seçimlerde tahminen 50 milyondan fazla bayrak üretimi yapılabileceğini belirten Can, sözlerine şöyle devam etti: