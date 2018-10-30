Yerel seçim | "Araştırmalar neyi gösteriyor; hangi isimler konuşuluyor?"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP ile çalışan Siyasal ve Sosyal Araştırma Servisi’nin (SAROS) İstanbul ve Ankara araştırmasına ilişkin sonuçları ve kulis bilgilerini paylaştı.

Abdulkadir Selvi, SAROS’un 19-28 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da 3 bin 27, Ankara’da ise bin 620 denekle yaptığı araştırma sonucunu yorumladı. "Yerel seçim olsa da iki büyük şehrimizin seçmenlerinin ezici bir çoğunluğu partiye oy veriyorlar" diyen Selvi, "İstanbul’da 'Adayın açıklayacağı projelere göre oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 28.3’le ikinci sırada gelirken bu oran Ankara’da 17.8’le üçüncü sıraya düşüyor. Ankara’da adayın yerli olması 19.1’le ikinci sırada yer alırken, bu oran İstanbul’da 1.8’le en son sırada yer alıyor" vurgusu yaptı.

"İstanbul ve Ankara sistemin dışında tutuldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder' açıklamasını hatırlatan yazar, İstanbul ve Ankara adaylarının Erdoğan tarafından belirleneceğini kaydederek, "O nedenle telefon mesajıyla yapılan anketlerde İstanbul ve Ankara bu sistemin dışında tutuldu" dedi.

"İstanbul, Ankara ve İzmir"

Selvi, İstanbul için Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Emrullah İşler isimlerini işaret ederek şu bilgileri aktardı: Mevlüt Uysal İstanbul’da, Mustafa Tuna Ankara’da belli bir oranda yer alıyor. Aynı şekilde Melih Gökçek’in de belli bir oy oranını koruduğu anlaşılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul, Ankara ve İzmir’de anketlerden belli bir oranda çıkıyor. İzmir’de eski Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ismi gündeme gelirken çok başarılı bir İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu da Demokrat Parti geleneğinden gelmesi nedeniyle İzmir’de konuşuluyor. Son valiler kararnamesini bu gözle değerlendirmekte yarar var."

Abdulkadir Selvi'nin "Araştırmalar neyi gösteriyor? Hangi isimler konuşuluyor?" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz