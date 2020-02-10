Yerel kaynaklar: ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda yeni bir üs kuruyor

T24 Dış haberler

Yerel kaynakların aktardığına göre ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda yeni bir askeri üs inşa etmeye başladı.

VoA'nın çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD'nin kurduğu yeni üs kuzeydoğu Suriye'nin en büyük şehirlerinden Haseke'de yer alacak.

Yerel bir gazeteci ABD'nin şehrin dışında bir üssü bulunduğunu, ancak ilk defa şehir merkezine bir askeri üs kuracağını aktardı. Haseke'de yaşayan gazeteci Cindar Bereket, "Binanı üzerinde şimdi bir ABD bayrağı var. Burada kaç ABD askeri olacağı bilinmiyor ancak zırhlı askeri araçları burada. Bazı kısımlarını hâlâ inşa ediyorlarmış gibi duruyor" dedi.

Üssün kurulduğu bölge daha önce ABD'nin iş birliği yaptığı ve Türkiye'nin terör örgütü olarak nitelendirdiği SDG'nin kontrolünde bulunuyordu. Şehrin yakınlarında IŞİD'lilerin tutulduğu büyük bir hapishane de bulunuyor.

VoA'ya konuşan bir SDG komutanı ABD'li askerlerin şehirde yeni bir bölgeye yönlendirildiğini doğruladı.

SDG komutanı, "ABD'nin daha önce de Haseke'de varlığı vardı ancak bu üs tahminen yeniden konuşlanma stratejilerinin bir parçası olacak" dedi.

Haseke'nin çoğunluğu SDG'nin kontrolünde olsa da, Suriye ve Rusya kuvvetlerinin de bölgede varlığı olduğu biliniyor.