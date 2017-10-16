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Spor

Yerel gazetelerden Trabzonspor yönetimi ve Ersun Yanal'a 'Bırakın Gidin' çağrısı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’un Süper Lig’in 8’inci haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında aldığı 6-1’lik mağlubiyetin ardından yerel gazeteler yönetimi ve teknik direktör Ersun Yanal’ı eleştirdi, “Bırakın gidin” yorumunda

16 Ekim 2017 12:48

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’un Süper Lig’in 8’inci haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında aldığı 6-1’lik mağlubiyetin ardından yerel gazeteler yönetimi ve teknik direktör Ersun Yanal’ı eleştirdi, “Bırakın gidin” yorumunda bulundu.
Karadeniz Gazetesi: “Bu şehir bu rezilliği unutmaz. Tarihin yüz karaları” ifadelerini kullandı.
Günebakış Gazetesi: “Düş artık yakamızdan Ersun Yanal, batıyoruz!” yorumunu yaptı.
Taka Gazetesi: “Geleceğimizi kararttınız” başlığıyla haberi okuyucularına aktardı.
Sonnokta Gazetesi: “Artık gidin beyler. Bizler utandık, siz de utanın” ifadelerine yer verdi.
Kuzey Ekspres Gazetesi ise: “Trabzonspor Usta ve Yanal yönetiminde yeni bir hezimet yaşadı. Bırakın yakamızı gidin!” yorumunda bulundu.

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