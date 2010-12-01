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YEREL GAZETECİ VE KIZINA DAYAK ADIYAMAN (A.A)

01 Aralık 2010 11:55

-YEREL GAZETECİ VE KIZINA DAYAK ADIYAMAN (A.A) - 01.12.2010 - Adıyaman'da yerel Bugün gazetesi köşe yazarı Mahmut Tekin ve kızı, iş yerini basan bir grup tarafından darbedildi. Adıyaman'da Bugün gazetesinde köşe yazarlığı yapan Mahmut Tekin, fotoğraf stüdyosuna gelen 5 kişiyle tartıştı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü ve Mahmut Tekin ile 15 yaşındaki kızı E.T, sopalarla darp edildi. İş yerindeki eşyaları da tahrip eden saldırganlar, olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Adıyaman Devlet Hastanesine kaldırılan ve başından ağır yaralandığı belirlenen Mahmut Tekin, yapılan müdahalenin ardından gözetim altında tutuluyor. Tekin ifadesinde, kendisine saldıran kişilerin tefecilik yapan kişiler olduğunu ifade ederek, ''Bana borcuna kefil olduğum arkadaşımı sordular. Bir süre tartıştık daha sonra bana, kızıma ve çalışanlarıma saldırdılar. İş yerimi basan, beni ve kızımı yaralayan bu kişilerden davacıyım. Adalete güveniyorum, cezasız kalmayacaklarına da inanıyorum'' dedi.

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